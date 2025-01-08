Масштабная воздушная тревога в Украине: почему объявили угрозу

Взлетел МиГ

В среду, 8 января, Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете российского истребителя-перехватчика МиГ-31К с аэродрома в Ахтубинске. Это повлекло за собой объявление воздушной тревоги по всей территории Украины.

Соответствующее объявление ПС ВСУ было опубликовано на странице в соцсетях. Ахтубинск расположен в Астраханской области РФ, где базируется 929-й Государственный лётно-испытательный центр. Именно на этом военном объекте регулярно проводятся испытания новейшей авиационной техники. Вероятно, россияне проводят военные учения на территории Астраханской и Волгоградской областей, Краснодарского края и Калмыкии.

Одновременно со взлетом МиГ-31К наблюдается повышенная активность тактической авиации на северо-востоке Украины.

Что следует знать о МиГ-31К

МиГ-31К – это модифицированная версия советского сверхзвукового истребителя-перехватчика. Главная особенность этой версии — возможность нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Эти ракеты способны развивать скорость более 10 махов (около 12 000 км/ч) и преодолевать современные системы противовоздушной обороны.

Обновлено. Отбой воздушной тревоги. Угроза прошла.

Также "Телеграф" ранее сообщал о том, что россияне ударили КАБами по Днепропетровской области. Но о разрушениях не сообщалось.