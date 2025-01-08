Действительно ли заблокируют карту за три снятия наличных в месяц

Пользователям советуют доверять только проверенной информации из официальных источников

В сети начали распространять информацию о возможном блокировании банковских счета за частое снятие наличных средств — более трех раз в месяц и в крупных размерах, а также за частое использование наличных кредитов. Однако на самом деле это не является правдой.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Национального банка Украины (НБУ). Там отметили, что недостоверную информацию стали недавно распространять в сети отдельные медиа и Tg-каналы.

"Медиа ссылаются на "рекомендации Национального банка Украины по усилению финансового мониторинга в Украине", не указывая на конкретные документы. Однако ни в каких рекомендациях, письмах, нормативно-правовых актах или других официальных документах НБУ требований по блокированию счетов за проведение таких операций нет", — говорится в сообщении.

В НБУ подчеркнули, что банки, платежные и финансовые учреждения продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга, применяя риск-ориентированный подход.

Пользователям советуют доверять только проверенной информации из официальных источников Национального банка и не воспринимать серьезно фейковые новости.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что один из популярных банков Украины разрешил украинцам при необходимости снимать наличные деньги не только в Украине, но и за рубежом.