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Дед с внуком провалились под лед: их ищут спасатели в Черниговской области, и надежды все меньше

Автор
Анастасия Мокрик
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Автор
В Черниговской области ребенок и его дедушка провалились под лед Новость обновлена 08 января 2025, 12:30
В Черниговской области ребенок и его дедушка провалились под лед. Фото Коллаж "Телеграфа" /ГСЧС

Привлечены 9 спасателей, 2 единицы специальной техники и лодка

В Киселевской общине Черниговского района разыскивают 66-летнего мужчину и его 7-летнего мальчика, которые накануне вечером провалились под лед на реке Снов. На месте работают спасатели.

Об этом в среду, 8 января, сообщили в пресс-службе ГСЧС Черниговской области. Отмечается, что к поискам привлечены 9 спасателей, 2 единицы специальной техники и лодка.

Спасатели обратились к гражданам в связи с этой ситуацией и призвали не выходить на тонкий лед водоемов. При неустойчивых температурах лед остается хрупким, что создает серьезную угрозу для жизни и здоровья.

Предыстория

Вечером 7 января на реке Снов вблизи села Брусилов произошла трагедия: под лед провалились 66-летний мужчина и его 7-летний внук. Событие произошло на глазах очевидцев, которые слышали крики о помощи, но не смогли спасти потерпевших.

Вскоре на место происшествия прибыли спасатели и приступили к поискам. К операции привлечены 4 сотрудника ГСЧС, специальная техника и лодка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Одессе из-за пожара пострадал ребенок. В ГСЧС отметили, что это был мальчик 2013 года рождения.

Теги:
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