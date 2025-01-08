Залужный впервые прокомментировал свои политические амбиции: сказал об одном условии

Посол пока не занимается созданием своих партий

На следующих выборах президента Украины у Владимира Зеленского есть шансы на победу, поскольку у действующего главы государства уровень доверия 52%. Поэтому решение о втором сроке принято.

Об этом "Телеграфу" рассказали в окружении Зеленского. Однако есть условие — если не будет баллотироваться посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Союз Залужного с Зеленским, камбек Левочкина, но без Арестовича: кто и как в Украине (не) готовится к выборам".

В настоящее время бывший главнокомандующий является главным конкурентом действующему главе государства. Время от времени "Железного генерала" называют лидером рейтингов доверия среди украинцев.

По информации "Телеграфа", Залужный еще не принял окончательное решение о своем политическом будущем. Некоторые опытные украинские политики тем временем пытаются приобретать себе авторитет на периферии, используя его имя.

Так, окружение лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко в регионах убеждало, что экс-главнокомандующий пойдет на выборы с ее партией. "Захантить" Залужного пытался и пятый президент Петр Порошенко.

Несмотря на сложные отношения с Банковой, посол в Великобритании получил предложение даже от президента. Глава ОП Андрей Ермак передал Залужному, что в случае невыдвижения и участия в выборах на стороне Зеленского экс-главнокомандующий сможет получить первое место в списке партии и кресло спикера в парламенте.

Если же Залужный выберет борьбу за пост президента, его ждут испытания — уголовные дела. Среди них расследование, кто же сдал Херсон в 2022 году. Источники в политических кругах говорят, что в нужный момент в этом деле может появиться имя Залужного.

"Телеграф" обратился за комментарием к Залужному по поводу его политических планов. Он ответил коротко: "Сначала мы сохраним государственность. А потом уж поговорим".

Пока что посол не занимается созданием собственной партии. Потому неизвестно, с кем он может пойти на выборы. Есть информация, что мэр Киева Виталий Кличко мог бы воспользоваться дружбой с экс-главнокомандующим в политических целях.

"У мэра немного поклонников. Но у него есть Киев. С ним надо дружить", — объясняет собеседник "Телеграфа", знакомый с ситуацией.

Ранее "Телеграф" писал, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил: выборы в Украине состоятся после войны.