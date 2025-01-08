"Приемных" детей не бывает. Как корректно называть родных, но не по крови, родителей и детей

Учите украинский вместе с "Телеграфом"

Украинцы все чаще переходят на украинский язык, но не все правильно разговаривают, а тем более даже не догадываются, как произносить те или иные слова, среди них родные, но не по крови, а именно "приемные дети", "приемные родители".

Учитель украинского языка Александр Авраменко объяснил, как правильно говорить. И где правильно делать ударение.

Детей, взятых на воспитание, называют "приемными" или "названными". Вот так же и родителей, взявших на воспитание чужого ребенка "приемными" или "названными родителями".

По словам Авраменко, обычно правильно употреблять "названный", потому что вариант "приемный" заимствован из русского языка. Да и давняя украинская традиция именует неродных детей и родителей словом "названный".

"Обратите внимание, не "нАзванный". Ударение падает на второй слог – "нАзванный отец или же нАзванная дочь".

С точки зрения литературного языка это ошибка. Даже советские русификаторы прилагательному "приемный" придали только одно значение. То есть "приемными" с точки зрения украинского советского языка могут быть только сын или дочь, приёмок или приёмка. Русификаторы независимой Украины превзошли своих учителей, сочиняя в законах не только о приемных детях, но и о приемных родителях. Но это не соответствует правильному словопотреблению.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как оригинально прощаться на украинском языке.