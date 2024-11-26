Кому не нужно проходить ВВК в декабре
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Не могут направить на медосмотр не военнообязанных мужчин
Мобилизаций продолжится и в декабре. Военнообязанные граждане должны ежегодно проходить военно-врачебную комиссию (ВВК), определяющую их пригодность к службе.
В то же время, отдельные категории украинцев освобождены от этой обязанности. Это регламентируется постановлением Кабинета Министров Украины №675.
Кто освобождается от прохождения ВВК:
- мужчины в возрасте 18-25 лет, не служившие на срочной службе или не окончившие военную кафедру. Их направляют на медицинское освидетельствование только в случае добровольного желания поступить на военную службу;
- забронированные граждане, получившие временное освобождение от призыва из-за занятости в ключевых отраслях экономики или обороны;
- мужчины, имеющие отсрочку по семейным обстоятельствам.
Также отправить на медкомиссию не могут граждан, исключенных из воинского учета. Это касается граждан, которые:
- достигли предельного возраста для нахождения в запасе;
- исключены по состоянию здоровья;
- осуждены за тяжкие преступления.
Напоминаем, кого не мобилизуют в декабре. Парни 18-25 лет, имеющие статус призывников, могут быть мобилизованы только добровольно.
Граждане, имеющие отсрочку, не могут быть призваны на службу. Отсрочка от призыва предусмотрена статьей 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Не подлежат призыву забронированные работники критически важных предприятий. Подробно об организации, порядке бронирования и тех, кто не подлежит мобилизации по новому закону, написано в статье 25 Закона.
Не могут мобилизовать граждан, которые признаны непригодными на основании приказа Минобороны №402. В этом документе представлен перечень заболеваний, освобождающих от военной службы.
Ранее "Телеграф" писал, можно ли подать заявление об отсрочке в ТЦК, если не обновил данные. Отказать могут только по обоснованным причинам.