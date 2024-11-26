Кому не нужно проходить ВВК в декабре

Не могут направить на медосмотр не военнообязанных мужчин

Мобилизаций продолжится и в декабре. Военнообязанные граждане должны ежегодно проходить военно-врачебную комиссию (ВВК), определяющую их пригодность к службе.

В то же время, отдельные категории украинцев освобождены от этой обязанности. Это регламентируется постановлением Кабинета Министров Украины №675.

Кто освобождается от прохождения ВВК:

мужчины в возрасте 18-25 лет, не служившие на срочной службе или не окончившие военную кафедру. Их направляют на медицинское освидетельствование только в случае добровольного желания поступить на военную службу;

забронированные граждане, получившие временное освобождение от призыва из-за занятости в ключевых отраслях экономики или обороны;

мужчины, имеющие отсрочку по семейным обстоятельствам.

Также отправить на медкомиссию не могут граждан, исключенных из воинского учета. Это касается граждан, которые:

достигли предельного возраста для нахождения в запасе;

исключены по состоянию здоровья;

осуждены за тяжкие преступления.

Напоминаем, кого не мобилизуют в декабре. Парни 18-25 лет, имеющие статус призывников, могут быть мобилизованы только добровольно.

Граждане, имеющие отсрочку, не могут быть призваны на службу. Отсрочка от призыва предусмотрена статьей 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Не подлежат призыву забронированные работники критически важных предприятий. Подробно об организации, порядке бронирования и тех, кто не подлежит мобилизации по новому закону, написано в статье 25 Закона.

Не могут мобилизовать граждан, которые признаны непригодными на основании приказа Минобороны №402. В этом документе представлен перечень заболеваний, освобождающих от военной службы.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли подать заявление об отсрочке в ТЦК, если не обновил данные. Отказать могут только по обоснованным причинам.