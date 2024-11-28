В Украине сократили срок прохождения ВВК и отменили одну из категорий пригодности

Даже серьезные заболевания не станут основанием для исключения из учета

Министерство обороны Украины внесло существенные изменения в Положение о военно-врачебной комиссии (ВВК), о чем говорится в приказе №686. Нововведения коснулись сроков медицинских осмотров, определения степени пригодности к службе и статуса военнообязанных с серьезными диагнозами.

Подробнее об этом рассказала адвокат Дарья Голодняк. По ее словам, одним из ключевых новшеств является определение сроков проведения медицинских осмотров.

Согласно приказу общий срок для прохождения врачей и обследований теперь составляет не более 4 дней. В случае необходимости дополнительных анализов или инструментальных исследований, этот срок может быть продлен до 14 дней.

Такие изменения позволят значительно ускорить процесс получения результатов осмотра для военнослужащих и военнообязанных.

Изменения коснулись и категорий пригодности. По заключению военно-врачебной комиссии, мужчина может быть:

пригоден к службе;

пригоден к ТЦК и СП/тыловым частям;

временно непригоден с повторным обследованием;

непригоден к службе.

Ранее категория "непригодный с исключением из воинского учета" давала возможность гражданам с серьезными заболеваниями быть полностью исключенными из реестра военнообязанных. Однако теперь эту категорию отменили.

Юрист объясняет, даже если человек признан непригодным к службе по состоянию здоровья, он будет оставаться на воинском учете. Это означает, что такие граждане не полностью освобождаются от учета, а остаются под юрисдикцией военных органов, даже без возможности мобилизации.

Ранее "Телеграф" писал, кому не нужно проходить ВВК в декабре. Не могут направить на медосмотр невоеннообязанных мужчин.