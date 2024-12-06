Не каждому по карману. Во сколько обойдется отдых на новогодние праздники в Карпатах

Эксперт объяснил, почему так высоки цены

В этом году отдых в Карпатах на зимние праздники может заметно ударить по карману. Только на аренду жилья необходимо будет потратить не менее 20 тысяч гривен.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал главный редактор портала "На море и в горы" Алексей Войцеховский. По его словам, в период с 25 декабря по 5 января гостиницы и владельцы усадеб всегда поднимают цены от 50 до 150%.

"Если выбирать частные усадьбы или коттеджи в период с 25 декабря по 5 января, то стоит рассчитывать минимум на 20 тысяч точно. Это такой самый ожидаемый период года, когда гостиницы и владельцы усадеб хотят заработать на повышенном спросе немного больше денег", — отметил эксперт.

Следует отметить, что согласно данным сервиса бронирования гостиниц Booking, в указанный период цена за одну ночь для двух взрослых в коттедже в Карпатах начинается от 21 тысячи гривен. Также есть варианты с ценой более 30 тысяч гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на украинском горнолыжном курорте Буковель уже готовятся принимать туристов, решивших провести здесь новогодние праздники. Однако такой отдых будет по карману не каждому.