Сколько стоит проживание в Буковеле на новогодние праздники (фото)

Большинство номеров уже забронировано

На украинском горнолыжном курорте Буковель уже готовятся принимать туристов, решивших провести здесь новогодние праздники. Однако такой отдых будет по карману не каждому.

К примеру, проживание двух взрослых в Bukovel Hotel с 29 декабря по 5 января обойдется не менее 49 567 гривен. Это зависит от класса номера.

Так, цена за 7 ночей для двух взрослых в четырехместном люксе обойдется уже в 107 тысяч гривен, а полулюкс будет стоить почти 74 тысячи гривен.

А проживание в Bukovel Apart с 29 декабря по 5 января обойдется для двух взрослых в 100 тысяч гривен. При этом большинство номеров на эти даты уже забронировано.

Еще дороже обойдется Bukovel Chalet. Проживание в шале для двух взрослых будет стоить от 270 до 440 тысяч гривен. Причем самые дорогие варианты уже тоже забронированы.

Также не отстает и комплекс Residence Chalet. Там проживание в одном из шале на эти же даты для двух взрослых будет стоить от 245 тысяч гривен. Однако здесь также уже забронировано большинство домов.

Напомним, ранее мы писали о том, что волна рейдов территориальных центров комплектования (ТЦК) докатилась до популярного горнолыжного курорта Буковель. После масштабных проверок в крупных городах Украины представители ТЦК обратили внимание на отдыхающих в Карпатах.