Размером с кота: в Карпатах нашли гриб-гигант (впечатляющие фото)

Такие редкие находки случаются не в первый раз

Сейчас в Украине идет грибной сезон. А поклонники "тихой охоты" продолжают хвастаться своими находками.

Так, в Карпатах в очередной раз нашли гигантский гриб. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Черногорского поисково-спасательного поста на горе Пип-Иван Василий Фицак.

Он выложил фото найденного в горах огромного белого гриба. По словам Фицака, этот экземпляр весит 2 килограмма.

Он также рассказал, что тело гриба было без червей. Грибник также показал шапку великана в разрезе.

Фицак написал, что нашел этого гиганта вблизи села Осмолода Калушского района Ивано-Франковской области. Эта местность расположена в массиве Горганы.

В Карпатах не в первый раз находят такие крупные грибы. Так, в 2022 году в Ворохтянском природоохранном научно-исследовательском отделении также нашли гриб весом 3 килограмма.

Также грибы-великаны встречаются не только в горах. В прошлом году в Волынской области женщина нашла гриб весом 12 кг.

Ранее "Телеграф" рассказывал, нужно ли мыть грибы перед приготовлением. Также мы делись особенно удачным рецептом их консервации.