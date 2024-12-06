В КНР считают, что нужна "положительная энергия"

В Китае считают, что международное сообщество должно создать условия для возобновления прямых переговоров между Украиной и Россией. Позиция Пекина в этом вопросе последовательна.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, пишут российские СМИ. Так он прокомментировал заявление слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что прекращение войны в Украине не является уделом лишь Москвы и Вашингтона.

"Мы всегда считали, что диалог и переговоры являются единственным возможным путем разрешения кризиса. Международное сообщество должно создать условия для возобновления прямых переговоров между двумя сторонами конфликта", — сказал Линь Цзянь.

Он также высказался насчет прекращения огня. По мнению представителя МИД КНР, "только когда все крупные державы продемонстрируют положительную энергию, мы сможем увидеть надежду на скорое прекращение огня".

Напомним, Лавров дал интервью американскому журналисту и бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону, в котором сделал ряд традиционных пропагандистских заявлений. В частности глава МИД РФ заявил, что Запад якобы "устал от украинского конфликта", а США будто бы хотели бы оставить это европейцам.