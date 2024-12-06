Он даже пожаловался на давние обиды на США

Министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью американскому журналисту и бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону, в котором сделал ряд традиционных пропагандистских заявлений. В частности глава МИД РФ заявил, что Запад якобы "устал от украинского конфликта", а США будто бы хотели бы оставить это европейцам.

По словам Лаврова, администрация действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена якобы хочет сконцентрироваться на более важных для себя вещах. Пособник президента РФ Владимира Путина в подтверждение своих слов даже привел историческую параллель из недалекого прошлого — первой каденции Трампа на посту главы США.

"Это похоже на то, что Обама сделал с Трампом (в 2016 году, — ред.). Обама выслал российских дипломатов как раз в самом конце декабря. 120 человек вместе с членами семей… Тогда же Обама объявил об аресте объектов дипломатической собственности России. Нам до сих пор не удаётся проверить, в каком состоянии находится российская собственность", — пожаловался Лавров Карлсону.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что государственный секретарь США Энтони Блинкен и Лавров на встрече Совета министров ОБСЕ вступили в конфликтную полемику по вопросам Украины. Лавров попытался обвинить США в "эскалации", а Блинкен в ответ фактически назвал Лаврова лжецом.