"Топит слушателей в цунами дезинформации": Блинкен жестко "раскатал" Лаврова за постоянную ложь

Интересно, что сразу после своего выступления Лавров спешно сбежал из зала заседаний

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече Совета министров ОБСЕ вступили в конфликтную полемику по вопросам Украины. Лавров попытался обвинить США в "эскалации", а Блинкен в ответ фактически назвал Лаврова лжецом.

Об этом написало Associated Press. Во время выступления заявил, что Запад якобы провоцирует прямой конфликт с Россией.

"После афганского позора возникла потребность в новом общем враге. Результатом является реинкарнация холодной войны, но теперь с гораздо большим риском ее эскалации в горячую фазу", – выдал российский министр.

Любопытно, что сразу после этого Лавров спешно удрал из зала заседаний. Блинкен во время своего выступления отметил, что глава МИД РФ "умело топит слушателей в цунами дезинформации" – фактически назвав российского министра лжецом – а также напомнил, что именно Россия устроила эскалацию, поскольку напала на Украину, притащила в Европу войска КНДР, ударила по Украине запрещенной баллистической ракетой средней дальности и атаковала украинскую энергетику. Также Россия снизила порог применения ядерного оружия, а теперь ноет об "эскалации" и "опасности".

"Господин Лавров говорил о суверенном праве каждой страны-члена делать свой собственный выбор. Это именно то, о чем идет речь: суверенное право Украины и украинского народа делать свой собственный выбор относительно будущего, а не позволять, чтобы этот выбор делался в Москве и под ее руководством… Он говорит о неделимости безопасности. Это правильно, но это не может быть игра только в одни ворота, хорошо для России, но не для Украины. Но давайте не будем обманывать себя и не позволим ни ему, ни кому-нибудь другому обмануть нас. Это не о безопасности России и никогда не было. Это об имперском проекте Путина стереть Украину с карты", – резюмировал Блинкен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российский дипломат в ООН смеялся, когда слушал о смертях гражданских украинцев. А во время заседания ОБСЕ 5 декабря глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал российского главу МИДа Сергея Лаврова военным преступником и покинул зал ОБСЕ перед его выступлением.

Кроме этого, Лавров продолжил получать "дипломатические оплеухи" во время своего выступления на заседании ОБСЕ. Его обвинили во лжи и вызывающе игнорировали. Например, во время речи Лаврова спикер МИД Чехии Даниэль Драке демонстративно начал читать книгу о суде для Путина. Он назвал это чтением "обязательной литературы" в "свободное время".