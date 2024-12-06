Такер Карлсон взял интервью у Лаврова: чего успел наговорить российский министр

Лавров наговорил отборного и эталонного бреда, а также в очередной раз озвучил желания Кремля – они, какая неожиданность, не изменились

Американский журналист и бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон взял интервью у российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Глава российского МИД сделал ряд скандальных заявлений и наговорил отборной чепухи – конечно, не такой, как его руководитель, глава РФ Владимир Путин, но тоже неоднократно "кринжанул".

Интервью опубликовано на личном сайте Карлсона. Среди эпических заявлений Лаврова – о том, что между США и Россией якобы ведется "гибридная война", то есть россияне спустя почти три года боевых действий в Украине все еще не способны признать, что бьют их обычные украинцы, а не "американские наемники" и "негры-инструкторы НАТО".

О чем еще говорил российский министр американскому журналисту:

Москва, по версии Лаврова, "защищает украинцев". От чего она их "защищает", и как в эту "защиту" вписываются массовые убийства гражданского населения — Лавров говорить, очевидно, постыдился.

Российский "Орешник" — это, дескать, "сообщение" США и Украине; попытка испугать и показать, что российский режим готов использовать любые средства, чтобы не позволить Западу нанести РФ стратегическое поражение. Правда, Лавров был вынужден признать, что Вашингтон и Запад в целом проигнорировали угрозу, поэтому поспешил заявить – это якобы был только "тестовый запуск", будут еще "сообщения" (т.е. фактически анонсировал новые теракты против Украины).

Россия, заявил Лавров, "ненавидит" даже мысль о ядерной войне с Соединенными Штатами. Правда, министр затруднился объяснить, как это совпадает с постоянными призывами российских пропагандистов превратить США и Европу в "ядерный пепел" и агрессивным изменением ядерной доктрины РФ.

За словами Лаврова, Россия якобы не намерена уничтожать украинский народ — они, мол, российские "братья и сестры".

Традиционно российский министр озвучил также то, чего хочет Кремль и Путин: Украина не должна быть членом НАТО, не должна иметь армии, не должна иметь военные базы и проводить учения с иностранными войсками на своей территории.

Кроме того, заявил он, Украина должна признать Херсонскую, Запорожскую, Луганскую и Донецкую области частями РФ.

В завершение Лавров сделал несколько заявлений, что в Украине, мол, должны быть защищенными русский язык, русская культура и русская церковь – то есть часть интервью он просто распространял стандартные нарративы российской пропаганды.

При этом цинизм Лаврова поражает: на вопрос Карлсона, сколько людей погибло в войне, российский министр сравнил смерти гражданских в Украине и в Секторе Газа: первое он назвал "трагедией", второе — "катастрофой". Говорить о потерях российских военных в Украине Лавров вообще не захотел по понятной причине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в начале года вышло интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным. На Западе оценили этот разговор, но немного не так, как надеялись Карлсон и сам Путин.