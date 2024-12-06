У Китаї активізувалися щодо переговорів України та Росії після інтерв’ю Лаврова

У КНР вважають, що потрібна "позитивна енергія"

У Китаї вважають, що міжнародне співтовариство має створити умови для поновлення прямих переговорів між Україною та Росією. Позиція Пекіна у цьому питанні послідовна.

Про це на брифінгу заявив офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзянь, пишуть російські ЗМІ. Так він прокоментував заяву слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що припинення війни в Україні не є лише справою Москви та Вашингтону.

"Ми завжди вважали, що діалог та переговори є єдиним можливим шляхом вирішення кризи. Міжнародна спільнота має створити умови для відновлення прямих переговорів між двома сторонами конфлікту", — сказав Лінь Цзянь.

Він також висловився щодо припинення вогню. На думку представника МЗС КНР, "тільки коли всі великі держави продемонструють позитивну енергію, ми зможемо побачити надію на швидке припинення вогню".

Нагадаємо, Лавров дав інтерв’ю американському журналісту і колишньому ведучому телеканалу Fox News Такеру Карлсону, в якому зробив низку традиційних пропагандистських заяв. Зокрема, глава МЗС РФ заявив, що Захід нібито "втомився від українського конфлікту", а США нібито хотіли б залишити це європейцям.