Наверстали отставание в дронах. Волонтерша объяснила, где еще россияне опередили ВСУ

Украинцы научились "слепить" российские разведывательные дроны, однако враг работает над расширением производства

В начале вторжения в Украину российские войска отставали от ВСУ в подготовке операторов и тактике использования дронов, однако к концу третьего года войны ситуация меняется в пользу агрессора. Враг начинает использовать новые технологии и тут уже мы оказались в роли догоняющих.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала известная украинская волонтерша и основатель "Victory Drones" Мария Берлинская. Она объяснила, почему дома следует поставить симулятор управления FPV-дроном.

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По ее словам, у россиян очень неплохо было с разведывательными дронами Zala, SuperCam и "Орлан" с радиусом действия более 100 километров.

— Сейчас мы немного их "ослепили", благодаря нашим FPV-мастерам. Но все равно они работают над масштабированием. Очень неплохо у них все с ударными дронами. Мы знаем, сколько вреда принесли те же "Ланцеты". Дроны на оптоволокне сейчас производятся ими все больше и больше, — говорит волонтерша.

Она добавляет, что по состоянию к концу 2024 года мы отстаем. Есть у россиян продвижение в наземных роботизированных комплексах и подготовке личного состава.

— Если в начале вторжения они отставали по подготовке, то сейчас наверстывают. Я говорю это не для того, чтобы кто-то паниковал и думал, что все пропало. Я говорю это к тому, что у нас есть время подготовиться. Я бы очень рекомендовала нашим читателям не полениться и поставить дома симулятор и летать на FPV-дронах. Это полезно, – говорит Мария Берлинская.

Коснувшись проекта "Народный FPV", который много критиковали за идею сборки дронов на кухне, она отметила:

— Не важно, где дрон сделан: на кухне под Житомиром или на заводе в Китае или Украине. Важно, что он протестирован и может качественно поразить врага. Если это соответствует этим параметрам, он имеет право на жизнь на фронте. Но это не заменит промышленное производство, стандартизацию и унификацию.

Ранее основательница "Victory Drones" объяснила "Телеграфу", сколько ВСУ нужно дронов в год.