Достаточно вынослив. Сколько "шахед" может беспрерывно летать над Украиной

Россияне все время модернизируют свои БПЛА

Враг постоянно модифицирует свои беспилотники, делает их более выносливыми и удешевляет производство. Благодаря этому им удается накапливать большое количество БПЛА и совершать массированные атаки, запуская их даже днем.

Об этом заявил представитель ВС ВСУ Илья Евлаш в интервью ЦПД. По его словам, война сейчас вышла на новый уровень и тенденцию на 2025 сложно спрогнозировать.

Враг изменяет тактику, высоты, направления и запускает все больше дронов-"пустышек". Кроме этого, нужно понимать, что БПЛА достаточно выносливые и могут летать по территории Украины очень долго.

Это становится возможным благодаря модификациям "шахедов" — некоторые из них делают с большей боевой частью, но меньшим баком для горючего и наоборот.

"Лично я видел, как беспилотник беспрерывно летал 24 часа. То есть, если их не сбивать, то они очень долго могут находиться в воздушном пространстве. И это при том, что им еще нужно долететь до Украины", — сообщил Евлаш.

Также россияне начали все чаще запускать дроны-"пустышки", которые держат население в постоянном напряжении и создают "контролируемый хаос".

"Они делают более дешевые аналоги "Шахедов" и часто запускают по нашей территории "пустышки" — дроны без боевого заряда. Их цель — истощить нашу ПВО", — подчеркнул Евлаш.

Напомним, россияне модифицировали "шахеды" Starlink. Так, 25 сентября украинские защитники уничтожили Shahed-136, оснащенный спутниковой связью Starlink от SpaceX. Это нужно россиянам для того, чтобы передавать собранную информацию, например, собранную радиотехническими средствами по позициям украинского ПВО.

В материале говорится, что такая модификация "шахеда" была лишь "вопросом времени", поскольку россияне ранее уже экспериментировали с 4G-модемами с украинскими SIM-картами.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что армия России начала использовать для атак по Украине дроны-камикадзе типа "шахед" с термобарическими боеголовками. Применение таких боеприпасов эффективно против целей на открытой территории и чрезвычайно опасно в замкнутых просторах типа ангаров. Термобарическая боевая часть приводит к пожарам в местах попадания.