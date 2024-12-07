Морозы и шквальный ветер надвигаются на Украину. Когда будет холоднее всего

Одевайтесь потеплее

Сейчас в Украине преобладает облачная и умеренно теплая погода, как для зимы, ведь значительных минусов не наблюдается. Однако уже в ближайшее время ситуация изменится.

Как отмечает синоптикиня Наталья Диденко, в конце следующей недели украинцев ожидает похолодание.

"Температура воздуха в течение дня 8-го декабря составит +1+5 градусов, в южной части +4+9, в Крыму до +10+15 градусов. Дожди из-за деятельности атмосферного фронта пройдут преимущественно в западной части Украины, небольшие осадки будут на север (кроме Сумщины), в Винницкой и Одесской области", — говорится в сообщении.

На остальной территории Украины существенных осадков не прогнозируется. Однако порывы ветра будут сильными, направление движения юго-восточное.

Диденко отмечает, что более ощутимое похолодание придет с 13-14 декабря. По данным портала meteofor.com.ua, ночью морозы на севере и востоке страны достигнут отметки -7 градусов, а днем будет от -2 до -4 градусов. При этом осадков не прогнозируется.

На юге страны будет не так холодно, как в других регионах, но ночью столбик термометра опустится до -4 градусов, а днем достигнет -2 градусов.

Напомним, что синоптики рассказали, когда в Украине будет до +14 градусов на следующей неделе.

Ранее "Телеграф" писал, что в США произошло три мощных землетрясения в одном из штатов.