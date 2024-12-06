В Украину мчит резкое потепление до +14: когда изменится погода

Синоптики рассказали, какой будет погода 9 и 10 декабря

В начале следующей недели в Украине наступит резкое потепление. Температура воздуха с минусовой поднимется до значительных плюсов.

Такой прогноз был опубликован на сайте Укргидрометцентра. Там отметили, в что понедельник, 9 декабря, и во вторник, 10 декабря, погода будет теплой, но дождливой. А в некоторых областях ожидается мокрый снег.

Так, 9 декабря в среднем столбики термометров в северных, центральных и восточных областях поднимутся до +5.. +7 градусов днем, а ночью будет до +4.. +5 градусов. На протяжении дня будут идти дожди.

Однако в западной части страны в этот день ожидается до +3..4 градусов днем и до +4 ночью. При этом ожидается мокрый снег. А на юге температура стремительно пойдет вверх. Днем она будет подниматься до +12.. +14 градусов, а у к ночи опустится до +6..+8 градусов.

10 декабря ситуация с погодой будет аналогичной. День будет теплым, без минусовых температур. Однако дожди и мокрый снег все еще будут продолжаться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в ближайшие несколько дней.