Зимой украинцам могут отключать свет на 12 и более часов

Тревожный прогноз сделал эксперт

Регулярные массированные обстрелы критической инфраструктуры привели к существенным повреждениям энергетической системы Украины. Это, в свою очередь, повлекло за собой восстановление графиков отключения электроэнергии.

И с учетом всего этого зимой время отключений света может вырасти до 12-16 часов в день. Об этом заявил Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире "Киев 24".

"Объективность состоит в том, что при температуре -5 градусов и ниже, то все равно были бы ограничения электроэнергии. Даже если бы не было атак. Сейчас, из-за того, что были атаки, из-за того, что выбили часть генерации из сети, то определенные мощности снова нуждаются в восстановлении, и над ними снова идет работа. Поэтому я думаю, что даже при температуре -1, -2, -3 градусов мы будем жить при графиках отключения света", — заявил Харченко.

Он также подчеркнул что отключения будут продолжаться всю зиму, но их продолжительность зависит от ряда следующих факторов:

будут ли продолжаться атаки на энергетику,

какой будет температура воздуха и вообще погодные условия,

насколько быстро будет восстанавливаться поврежденное энергетическое оборудование, станции и сети.

Но, в любом случае, нынешняя зима для Украины снова будет очень сложной. К сожалению, отключения электроэнергии для бытовых потребителей пока неизбежны.

При этом не стоит забывать о том, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после массированных атак россиян. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. В энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности.

На фоне этого украинцев в очередной раз призвали потреблять электроэнергию экономно в течение всех суток и не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

Напомним, энергетический эксперт, глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев считает, что в Украине уже до конца этой недели могут отменить графики отключения электроэнергии. Но это возможно только при условии, что не будет масштабных обстрелов.

Ранее "Телеграф" писал, что ситуация со светом улучшится при одном условии. Эксперт рассказал, что отключения электроэнергии для бытовых потребителей неизбежны.