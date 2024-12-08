Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом и озвучил потери ВСУ

Политики встретились в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский встретился во Франции с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он сообщил в Telegram. В ходе встречи политики обсудили важные вопросы — от российско-украинской войны до ситуации в мире, включая на Ближнем востоке и Корейском полуострове.

Также президент Украины озвучил потери Сил обороны начиная с 24 февраля 2022 года. По его словам, с начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысячи военных погибшими, еще 370 тысяч получили ранения.

Кроме того примерно 50% раненых украинских защитников возвращаются в строй, а некоторые получают повторные ранения, отметил президент. В то же время Россия по состоянию на сегодняшний день потеряла более 750 тысяч человек: из них — 198 тысяч убитыми и более 550 тысяч ранеными.

"С сентября этого года Россия теряет на поле боя людей в соотношении 5 и даже 6 против 1 у нас", — заявил Зеленский.

Не забыл глава государства и об украинцах, которые находятся в российском плену. С 24 февраля 2022 года Украине удалось вернуть 3935 человек. Из них 3767 человек — это военные, а 168 — гражданские. На оккупированных территориях остаются как минимум несколько миллионов людей: сложнее всего вернуть из России детей.

"Вот что такое эта война. Это не закончить просто бумажкой и несколькими подписями. А прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент, как Путин это уже делал. Война не должна быть бесконечной, только мир должен быть постоянным и надежным", — заявил Зеленский.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет заключить сделку по войне.