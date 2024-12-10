Лекарства в аптеках могут подешеветь: Тимошенко заявила, что дожимает монополистов

В субботу предложенные правки будут согласованы с участниками фармацевтической отрасли

Уже после Нового года медикаменты для граждан могут стать дешевле и доступнее. Это станет результатом работы временной парламентской следственной комиссии (ВСК) под руководством Юлии Тимошенко по демонополизации рынка лекарств.

Об этом лидер ВО "Батькивщина" сообщила по результатам работы над концепцией поправок к закону о лекарственных средствах. Заметим, что изменения предусматривают соблюдение европейских стандартов и были высоко оценены профильными экспертами и экономистами.

По словам Тимошенко, в результате было найдено компромиссное решение, удовлетворившее руководство Минздрава, профильный комитет ВРУ и саму ВСК.

"ВСК, которую я возглавляю, удалось наконец-то согласовать с руководством Минздрава и комитета ВР по вопросам здравоохранения концепцию принятия правок в закон о лекарственных средствах. Те же правки, которые позволят побороть монополию и злоупотребление в аптечной области и чуть ли не вдвое снизить стоимость лекарств", – сообщила Юлия Тимошенко.

Следовательно, уже в субботу предложенные Тимошенко правки, призванные снизить цены на лекарства в аптеках, будут согласованы с участниками фармацевтической отрасли. А 19 декабря рассмотрены на профильном парламентском комитете, после чего были вынесены на голосование в сессионный зал.

"На ближайшем заседании парламента они будут проголосованы в сессионном зале. Уверена, что в парламенте найдется достаточно ответственных депутатов, осознающих необходимость наведения порядка на фармацевтическом рынке ", — резюмировала народный депутат.

Как ранее сообщалось, вопреки усилиям двух сильнейших монополистов фармацевтического рынка, оказывающих против работы ВСК, Тимошенко, которая ее возглавляет, продолжает настаивать на проведении реформы фармацевтического рынка. Цель реформы – обеспечить гражданам возможность получения более дешевых и более качественных лекарств.