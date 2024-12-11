Как ограничение на переводы по карточкам вредит украинской экономике

Экономист Александр Савченко рассказал о проблемах, связанных с ограничениями на денежные переводы в Украине

Ограничение переводов заставляют украинцев переходить на наличные и криптовалюту. А это вредит украинской экономике.

Об этом заявил экономист Александр Савченко в эфире "Ранок.LIVE". По его словам, на банковскую систему давление оказывают Нацбанк, Минфин, Налоговая служба, Европейский союз.

"В Европейском союзе ограничения начинаются с 10 тысяч евро, а в Украине эти суммы значительно меньше", — отметил эксперт.

Савченко подчеркнул, что злоупотребление банковскими картами, особенно пенсионеров, для нелегальных операций — одна из причин такого усиления ограничений.

Он объясняет, что многие украинцы за небольшую плату отдают свои банковские карты посторонним лицам для проведения сомнительных операций.

"Если хотите осуществлять большие переводы — задекларируйте свои доходы, покажите подтверждение продажи имущества или официальной зарплаты. Хотел бы сказать, что нет еще консенсуса по поводу того, как контролировать эти банковские переводы. Очевидно, что это толкает людей в наличные деньги и в криптовалюту. А вот наличные и криптовалюты абсолютно не полезны в украинской экономике", — подытожил он.

Ограничение переводов с карты на карту — что известно

Крупнейшие банки Украины поддержали введение новых ограничений карточных переводов. Они подписали соответствующий меморандум "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг".

Документ подписали Сбербанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, Универсал Банк, две банковские ассоциации: Независимая ассоциация банков Украины и Ассоциация украинских банков. Меморандум открыт для подписания всеми банками.

Документом предусматривается введение ограничений на проведение исходных переводов при отсутствии документального подтверждения доходов. Ограничения касаются всех переводов, в том числе через IBAN.

Какие будут лимиты

Для клиентов "высокого" уровня риска будет установлен лимит в сумме до 50 тысяч гривен в месяц, а для клиентов "среднего" и "низкого" уровня риска:

с 1 февраля 2025 года — в сумме до 150 тысяч гривен в месяц,

в месяц, с 1 июня 2025 года — в сумме до 100 тысяч гривен в месяц.

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