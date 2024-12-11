Отменят ли военный сбор в Украине после окончания войны: в Раде дали ответ

Военный сбор для государства – это простой и эффективный способ быстро собрать много денег на армию

В Украине после окончания войны против России не станут отменять военный сбор, который сейчас повысили до 5%. Однако когда война закончится и отменят военное положение, повышение тоже будет отменено и оно снова вернется к значению в 1,5%.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в интервью Новости.LIVE. Сейчас, по его словам, государство не может себе позволить отказаться от стабильного источника пополнения бюджета.

По данным Гетманцева, военный сбор за 11 месяцев 2024 года принес в государственный бюджет более 40 млрд гривен. А повышение военного сбора до 5% позволит каждый месяц получать до девяти миллиардов гривен в бюджет страны. Действовать это повышение будет только пока есть военное положение.

"Повышение мы сделали только на военное положение. Если оно завершается, то даже не нужно никаких решений принимать — автоматически слетают эти 3,5%, на которые мы подняли. Это один из двух налогов, которые могут быстро собрать много денег для армии", – заверил он.

Как сообщал "Телеграф", министр финансов Украины Сергей Марченко пообещал, что после подписания закона о повышении налогов цены на бензин в Украине не вырастут. Внесение изменений в налоговый кодекс — просто рычаг для выравнивания системы налогообложения, отметил он.

Также ранее "Телеграф" писал, что из-за увеличения налогов и инфляции зимой в Украине подорожают товары. Цены будут расти не только на овощи "борщевого" набора, но и на другие доступные товары — макароны, крупы, хлеб и прочее.