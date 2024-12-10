Не за все деньги мира: чем дешевле доехать из Киева до Львова и Карпат

Журналисты выяснили, каким сервисом дешевле и быстрее добраться из Киева на отдых в Карпаты

В этом году отдых на популярных курортах в Карпатах зимой может серьезно ударить по карманам украинцев. В то же время поездка из Киева в Карпаты в 2024 году тоже не будет дешевым.

"Телеграф" сравнил цены на поездку во Львов и Карпаты из Киева с помощью "Укрзалізниці" и Bla Bla Car и расскажет, чем дешевле и быстрее добраться. Сервис Bla Bla Car является самой большой в мире онлайн-платформой для райдшеринга (поиска автопопутчиков — Ред.): в Украине этот сервис действует с 2014 года. Он позволяет водителю частично разделить свои дорожные расходы вместе с попутчиками, не преследуя цель заработать на этом.

Маршрут Киев-Львов (Укрзалізниця)

На сайте "Укрзалізниці" указано, что время курсирования поезда по маршруту "Киев-Львов", колеблется от 6 до 9 часов. В то же время стоимость билета зависит от класса вагона. Например, одно место в женском купе в поезде "Киев-Ужгород" стоит 546 гривен, а два места "Люкс" в поезде "Киев-Перемышль" — 1224 гривны.

Маршрут Киев-Львов (Bla Bla Car)

По данным сервиса Bla Bla Car, стоимость поездки на автобусе из Киева во Львов колеблется от 800 до 1157 гривен, а время поездки — от 8 до 9 часов.

Маршрут Киев-Яремче (Укрзалізниця)

На сайте "Укрзалізниці" указано, что поезда от Киева до Яремче Ивано-Франковской области идут от 11 до 15 часов, а билеты стоят от 291 до до 604 гривен в зависимости от класса вагона.

Маршрут Киев-Яремче (Bla Bla Car)

По данным сервиса Bla Bla Car, автобусы из Киева в Яремче идут от 12 до 13 часов, а поездка стоит от 1250 до 1446 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на украинском горнолыжном курорте Буковель уже готовятся принимать туристов, решивших провести здесь новогодние праздники. Однако такой отдых будет по карману не каждому.