Неоднозначно говорила о войне: мать избитой россиянами Марии Ковальчук странно высказалась об интервью с Собчак

Женщина хотела повлиять на россиян, с которыми Украина воюет не один год

Мама украинской модели Марии Ковальчук эмоционально отреагировала на вопрос украинского ведущего Алексея Суханова о том, почему первое большое интервью о нападении на ее дочь она дала именно российской пропагандистке Ксении Собчак. Ведь именно из-за россиян пострадала ее 20-летняя Мария.

Анна Ковальчук, не сдерживая эмоций, объяснила, что сделала это сознательно. По ее словам, поскольку нападающими были граждане РФ, она хотела обратиться к их аудитории. Отметим, что женщина также делилась деталями трагедии с белорусскими СМИ.

"Я давала интервью потому, что здесь замешаны граждане РФ. Если бы они не были замешаны в этой истории, то, соответственно, я бы не давала интервью. Человеческий фактор, понимаете? Потому что у граждан этой страны, возможно, будет больше влияния на этих людей. Они смогут их найти на территории своей страны, возможно, как-то повлиять. Я просто хочу донести правду и информацию, что было на самом деле", — ответила Ковальчук.

Все же Суханов заявил, что не понимает, как можно достучаться до людей, ведущих с украинцами полномасштабную войну, и надеяться на их соболезнования. Напомним, что Анна говорила в разговоре с Собчак о "политической войне", "славянах", подыгрывая, таким образом, российской пропаганде.

"Это политическая война. А люди есть люди, и мы не виноваты в этом" — в разговоре с Собчак

"Славяне со своими могут такое сделать" – цитата из интервью Собчак

Не дослушав доводов телеведущего, что Анна Ковальчук и ее дочь были информационно использованы Россией в войне против Украины, женщина прервала эфир. Интересно, что разговор с Сухановым о деталях трагедии должен был выйти в сеть первым, однако семья Ковальчук решила одновременно записать интервью с россиянкой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что мать украинской модели Марии Ковальчук, которую избили в Дубае, поделилась подробностями странной реакции местных властей — вероятно, там пытались замолчать инцидент.