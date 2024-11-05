Илон Маск сорвал операцию ВСУ по атаке на Крым - СМИ

По мнению швейцарских журналистов, он может сделать это снова

Илон Маск, который по данным WSJ, регулярно общается с Путиным, решает, где, для кого и когда активировать спутники Starlink. Хотя ему принадлежит 42% всех акций SpaceX, бизнесмен контролирует 79% прав голоса.

Он лично принял решение осенью 2022 года отключить связь для ВСУ поскольку хотел предотвратить ядерную войну. Об этом пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung, обращая внимание на то, что Илон Маск имеет слишком большое влияние.

"Эта сила наиболее очевидна в войне на Украине. В начале войны Маск все еще был страстным сторонником Владимира Зеленского: он отправил украинской армии тысячи терминалов Starlink. Starlink стал незаменимым для украинской военной связи", – говорится в публикации.

Отмечается, что сервис не работает в Крыму и в частично оккупированных регионах Луганской и Донецкой областей. Осенью 2022 года Маск лично решил, что интернет-сеть над Крымом не будет активирована для украинских вооруженных сил, сорвав как минимум одну украинскую операцию в этом районе. Миллиардер объяснил, что хотел предотвратить ядерную войну.

"Два года спустя Маск открыто выступает против новой американской помощи Киеву. Его главный аргумент: "Путин ни за что не проиграет эту войну". Он представил свой собственный мирный план, который содержит многочисленные требования Кремля", – отмечают журналисты.

К слову, Дональд Трамп также заявил, что хочет как можно скорее положить конец войне на Украине. По мнению авторов материала, если его переизберут президентом, Маск может помочь Трампу, отключив интернет-сеть украинской армии.

"Ходят слухи, что президент России Владимир Путин является одним из его хороших знакомых. Как сообщила на прошлой неделе газета Wall Street Journal со ссылкой на американские и российские источники, Маск и Путин поддерживают регулярные контакты уже как минимум два года. Во время телефонных разговоров они якобы говорили обо всем: от "личных проблем" до деловых отношений и международной политики", – говорится в статье.

Напомним, миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск обеспокоен вероятным снижением рождаемости в мире. Он предлагал свою сперму друзьям и знакомым.