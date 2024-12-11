За какие нарушения мужчину могут задержать и доставить в ТЦК

Юристы объяснили, когда задержание законно

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период представители полиции по распоряжению ТЦК и СП могут задерживать военнообязанных.

Юристы компании "INSEININ" дали правовую оценку таким действиям. Они объясняют, что согласно правилам воинского учета, граждане обязаны по вызову районного ТЦК и СП явиться для уточнения данных, прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) или мобилизации .

Игнорирование повестки или нарушение правил учета может квалифицироваться как уклонение от мобилизации. За это предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. В таком случае полиция может осуществлять административный розыск и доставку нарушителей в ТЦК.

Задержание военнообязанных возможно в следующих случаях:

зафиксировано нарушение правил воинского учета в реестре военнообязанных;

мужчина не имеет военно-учетного документа;

военнообязанный не состоит на учете или снят с учета;

зафиксированное уклонение от исполнения воинской обязанности в виде неявки по повестке;

игнорирование направления на прохождение ВВК.

Юристы отмечают, что согласно статье 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), задержание может производиться исключительно полицейскими при наличии обоснованных оснований. Сами работники ТЦК не вправе задерживать граждан.

Напоминаем, в условиях военного положения в Украине граждане обязаны постоянно иметь при себе документы, подтверждающие личность. Для мужчин паспорта будет недостаточно.

Военно-учетный документ обязателен для проверки по требованию представителей ТЦК и СП или правоохранителей.

Получить военно-учетный документ можно в территориальных центрах комплектования через ЦНАП или мобильное приложение "Резерв+", а также через портал "Дия". Отсутствие этих документов может стать основанием для задержания или составления административного протокола .

Ранее "Телеграф" писал, как проверить, подлежите ли вы мобилизации. Зависит от того, когда в последний раз мужчина проходил медосмотр.