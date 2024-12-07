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Могут ли мобилизовать мужчину с остеохондрозом или сколиозом

Автор
Каролина Терещенко
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Иллюстрация. Фото Коллаж "Телеграфа"

Диагноз должны подтвердить на медкомиссии

Военнообязанные мужчины, имеющие серьезные заболевания, могут быть освобождены от мобилизации. Законодательство определяет перечень болезней, которые могут стать основанием для непригодности к военной службе или предоставления отсрочки.

В частности, не подлежат мобилизации с некоторыми болезнями позвоночника. Это предусмотрено приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года.

Не берут в армию мужчин, у которых:

  • болезни позвоночника (дорсопатии) и последствия М40-М54;
  • кифоз, лордоз, сколиоз, остеохондроз;
  • спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков;
  • травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов S22, S24, S25, S32;
  • переломы позвоночника;
  • переломы позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих или подвыв позвонка, разрыв межпозвонкового диска.

Также не подлежат мобилизации те, кто имеет:

  • разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга;
  • прогрессирующий туберкулез позвоночника, а также костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплавных абсцессов и свищей;
  • активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей, суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплавных абсцессов и свищей;
  • деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся функциональной нестабильностью ІІ-ІІІ стадий (смещение тел позвонков более 3 мм во время функциональных проб) и вертебробазилярной недостаточностью;
  • деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающиеся глубокими пара- и тетрапарезами с нарушениями функций сфинктеров, с синдромом бокового амиотрофического склероза, а также полиомиелитным, каудальным, сосудистым, сосудистым эффекта;
  • фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный холм и т.п.) и значительными нарушениями функций внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу.

Следует отметить, что эти заболевания должны быть подтверждены во время прохождения ВЛК, после чего принимается решение о непригодности к службе.

Напоминаем, что военнообязанные, ранее имевшие статус "ограниченно пригодный", обязаны пройти повторную военно-врачебную комиссию до 5 февраля 2025 года. Это касается всех граждан, независимо от того, проходили ли они медосмотр до 18 мая 2024 года.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать мужчину с бронхиальной астмой. Основанием для признания гражданина непригодным к военной службе могут служить болезни органов дыхания.

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#Болезни шейного отдела позвоночника #Непригоден #Новости о мобилизации