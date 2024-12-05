Будет ли в Украине мобилизация женщин и зачем нужен новый законопроект - Вениславский объяснил

Женщину нельзя мобилизовать без ее согласия

Кабинет министров Украины разработал законопроект №12076, который предусматривает правила взятия женщин на воинский учет. В то же время женщину нельзя мобилизовать, даже если она уже является военнообязанной — на это нужно ее согласие.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил народный депутат Украины, бывший представитель Президента в Конституционном суде и Верховной Раде Украины Федор Вениславский. Комментируя данный законопроект, депутат отметил: на сегодняшний день никаких изменений в военном учете женщин без их согласия нет.

— Женщины могут стать на военный учет только с их добровольного согласия. Тогда они становятся военнообязанными. Но есть кроме закона о мобилизационной подготовке, мобилизации и военной службе, есть постановление Кабинета Министров Украины, которое регламентирует порядок принятия на военную службу. И в этом постановлении Кабинета Министров Украины четко указано, что военнообязанные женщины могут быть мобилизованы исключительно по их добровольному согласию, — заявил Вениславский.

В законопроекте №12076 предусмотрено, что кроме граждан Украины мужского пола, базовую военную службу добровольно могут пройти и женщины. Если они проходят базовую военную службу добровольно, они получают статус военнообязанных.

Однако в этом вопросе начинаются манипуляции, добавил нардеп.

— Мы предусмотрели возможность женщин добровольно пройти базовую военную службу. Для мужчин базовая военная служба от 18 до 25 лет обязательна, а для женщин мы предусмотрели возможность добровольно вступить на базовую военную службу. Но если женщина добровольно вступила на базовую военную службу, она становится военнообязанной. И здесь, как я уже сказал, начинается манипуляция. Если женщина становится военнообязанной, она может уйти в армию исключительно по собственному добровольному согласию. Без согласия женщину мобилизовать нельзя, — резюмировал Вениславский.

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