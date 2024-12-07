Стал главой КГГА благодаря Януковичу и был обвинен в разгоне Майдана: где сейчас Попов и что о нем известно

С 2020 года Попов является депутатом Киевского городского совета

Многие экс-регионалы завершили политическую карьеру и не появляются в медийном пространстве, например, Эльбрус Тедеев. А вот его коллега Александр Попов, который руководил Киевской городской государственной администрацией (КГГА) при Викторе Януковиче, продолжает свою деятельность, и возможно, будет снова бороться на кресло мэра столицы.

"Телеграф" решил напомнить, чем запомнился соратник беглого президента Украины Алексендр Попов и что о нем известно. Мы узнали некоторые факты.

Как Александр Попов начинал политическую карьеру

Активно заниматься политикой Александр Попов начал в 1994 году, когда впервые победил на местных выборах в Комсомольске и пробыл на посту мэра до 2007 года. Во время президентства Кучмы Попов работал в Координационном совете по вопросам местного самоуправления, а в правительстве Николая Азарова возглавлял Министерство ЖКХ.

Александр Попов начал политическую карьеру в 1994 году

В 2010 году Александра Попова назначили заместителем председателя КГГА, а вскоре, по приказу Виктора Януковича, стал возглавлять городскую администрацию. Однако его назначение создало юридическую коллизию, ведь было незаконным. По заключению КСУ принимать подобные решения может только мэр Киева, которым в тот момент был Леонид Черновецкий. Чтобы узаконить статус Попова, парламент Украины внес ряд изменений в законы, заменил заместителей Черновецкого и открыл уголовные дела на депутатов из команды действующего городского главы. В итоге Попов руководил Киевом три года при Януковиче.

Александр Попов был соратником Януковича

Однако в декабре 2023 года его отстранили от должности, он исчез из публичного пространства, но в 2020 году дал повод снова о себе заговорить, поскольку участвовал в местных выборах. По результатам голосования Попов занял второе место, получив 68 757 голосов, а победа досталась Виталию Кличко. С 2020 года Александр является депутатом Киевсовета.

Александр Попов баллотировался в мэры Киева

На Youtube-канале Ростислава Калацинского появился ролик, в котором идет речь о том, что Александр Попов может снова выдвинут свою кандидатуру на кресло мэра, если выборы состояться в 2025 году. Лично Попов подобных заявлений пока не делал, страницу в Facebook депутат не ведет с февраля 2022 года.

Александр Попов продолжает заниматься политической деятельностью

В каких скандалах был замешан Александр Попов

Силовой разгон Евромайдана

Несмотря на то, что во время каденции Попова в столице появилось немало новых инфраструктурных объектов, в частности шесть станций метро, политик запомнился не этими достижениями. Его репутацию сильно подкосило обвинение по делу о разгоне активистов Евромайдана в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.

Следствие заявляло, что Попов был в сговоре с Владимиром Сивковичем и Валерием Коряком. Тогдашний председатель КГГА дал команду завести на Майдан коммунальную технику для установления новогодней елки. Этим приказом воспользовался Коряк и направил на мирных протестующих полк "Беркут", который жестоко избил людей. Это и спровоцировало впоследствии революцию Достоинства и привело к свержению режима Януковича.

Александра Попова обвиняли в силовом разгоне Евромайдана

Обвинительный акт в отношении Александра Попова Генпрокуратура направила в суд. На допросах Попов полностью отрицал свою причастность. Весной 2024 года Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство бывшего главы КГГА Александра Попова о закрытии дела о разгоне протестующих на площади Независимости 30 ноября 2013 года из-за окончания сроков давности дела и, соответственно, невозможности привлечения его к уголовной ответственности.

Снежный коллапс в Киеве

Многие также помнят снежный коллапс, который парализовал Киев весной 2013 года из-за халатности городских властей, в частности Попова. Несмотря на заблаговременные предупреждения синоптиков, коммунальные службы не подготовились и это впоследствии привело к остановке города. Ситуацию удалось урегулировать только спустя несколько дней с помощью военной техники. По информации СМИ, когда в Киеве бушевала непогода, Попов был в Варшаве на футбольном матче.

Снежный коллапс в Киеве весной 2013 года

"Телеграф" писал ранее, где сейчас скандальный экс-министр Табачник. Он называл украинцев "малороссами" и сбежал с Януковичем.