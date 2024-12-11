Украинцы придумали хитрую схему, как вывести "тысячу Зеленского", но их разоблачили

Народный депутат возмущенно отреагировал

Украинцы придумали способ, как на руки получить деньги из программы "ЗимоваєПідтримка", она была запущена 1 декабря 2024 года. Поэтому отключили функцию возврата средств в сервисе онлайн-оплат для абонентов Vodafone и Life.

Об этом сообщил основатель и CEO EasyPay Алексей Авраменко. По его словам, сервис теперь не будет работать из-за не целевого использования государственной помощи.

"К сожалению, мы были вынуждены ВЫКЛЮЧИТЬ функцию "возврата денег" для абонентов Vodafone и Life. Поскольку есть "особо умные" украинцы, решившие таким образом осквернить идею 1000 грн "ЗимовоїєПідтримки" сервис не будет работать для всех, из-за не целевого использование государственной помощи", — пишет он.

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк прокомментировал новость Авраменко на своей странице в Телеграмм. Он заявил, что "наши гении экономики даже не подумали, как легко эту 1000 грн можно "отоварить".

Он рассказал, как работает схема всего тремя шагами:

получили деньги;

пополнили мобильный номер;

сняли деньги с телефона наличными.

"Спасибо, уважаемые представители власти, особенно Минэкономики, за то, что позволили так классно использовать государственные деньги. Оно особенно "круто" сочетается с заявлением, что денег воевать без помощи США нам хватит лишь на полгода", — возмущенно написал он.

Напомним, что по правилам "ЗимовоїєПідтримки" средства можно использовать на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, билетов "Укрзализныци", донаты на ВСУ и другие услуги. Программа будет действовать до конца февраля 2025 года, а потратить помощь можно будет до конца следующего года. Снять наличные с карты нельзя. Оплата возможна как онлайн, так и офлайн, но только в пределах определенных категорий. Банки отслеживать тип расходов по МСС-кодам.