Не только предатели: какие нардепы исчезли из Рады после начала вторжения РФ (фото)

Аналитики выяснили, кто из народных депутатов не появился в Раде после 24.02.2022

Немало народных депутатов стали пропускать заседания Верховной Рады Украины после начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года. Некоторые бежали за границу, в том числе в Россию и страны Европы.

О том, кто из нардепов не появлялся в сессионном зале Верховной Рады после открытой агрессии России, сообщает движение "Чесно". Так нардеп от "ОПЗЖ" Федор Христенко не появлялся в Раде, но мандат сохранил. Он пропустил 97% заседаний после 24 февраля 2022 года.

Народный депутат от группы "За майбутнє" Степан Ивахив после 24 февраля пропустил 86% заседаний, его коллеги Ярослав Дубневич, Игорь Палица, Сергей Рудык и Анатолий Урбанский — 83, 81, 67 и 56 процентов заседаний, соответственно.

В то же время депутат от группы "Довіра" Сергей Шахов пропустил 97% заседаний, а депутаты от "Батьківщини" Сергей Тарута, Андрей Николаенко, Андрей Пузийчук и Валерий Дубиль — 62, 56, 54 и 65 процентов заседаний, соответственно. Внефракционный Гео Лерос, который до 2020 года был членом фракции "Слуг народа", пропустил в Раде 57% заседаний.

Яна Зинкевич, член "Европейской солидарности", пропустила 71% заседаний. В политической партии "Голос" ситуация выглядит следующим образом:

Леся Василенко пропустила 74% заседаний;

Кира Рудык — 66% заседаний;

Ольга Стефанишина — 58% заседаний;

Александра Устинова — 53% заседаний.

А вот среди "Слуг народа" вырисовывается такая картина:

Анастасия Ляшенко пропустила 66% заседаний;

Жан Беленюк — 62% заседаний;

Дарья Володина — 57% заседаний;

Елизавета Ясько — 56% заседаний;

Николай Галушко — 50% заседаний.

Как сообщал "Телеграф" ранее, бывший представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева стала народным депутатом.