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На праздники во Львов: что посмотреть в Новый год и Рождество (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Главная елка Львова Новость обновлена 17 декабря 2024, 15:11
Главная елка Львова. Фото Львовский городской совет

Украинские традиции во Львове тесно переплелись с современностью, праздники в этом городе позволят каждому найти что-нибудь для себя

"Укрзализныця" на Новый год и Рождество добавила несколько новых поездов. Они будут везти украинцев из столицы и юга в западную часть государства. Отпраздновать Рождество или Новый год во Львове означает погрузиться в праздничную атмосферу с головой. Здесь есть все — от невероятно украшенного центра города до интересных локаций и достопримечательностей, как с духом украинских традиций, так и в современном стиле.

"Телеграф" подобрал несколько локаций в самом Львове и поблизости, где можно хорошо отдохнуть и с семьей провести время, сделать эффектные фото и наполниться духом Рождества.

Площадь Рынок

Любое путешествие по Львову начинается с площади Рынок — это центральная локация со старинной архитектурой и множеством туристических изюминок. Зима 2024 исключением не стала. Сердце города Льва уже поражает туристов количеством иллюминации и необычными украшениями ресторанов и кафе.

Если вы приедете заранее, то успеете на полную окунуться в атмосферу праздника и увидеть открытие рождественской шопки. Оно состоится у входа в ратушу 20 декабря 2024 года в 17:00. В нескольких шагах от площади Рынок на площади Ангелов 24 декабря в полдень установят дидух. Установка дидуха на площади рядом с Гарнизонным храмом традиционно начинается с шествия от Ратуши. Посетить обе локации можно будет до конца праздников.

Рождественская шопка во Львове
Рождественская шопка во Львове

Елка перед Оперным

Не может обойтись цикл зимних праздников во Львове без фотографии с главной елкой города. Ее установили перед Оперным театром. От площади Ангелов до него дойти можно за несколько минут. Нынешнюю красавицу городу подарила семья из Бирок, дереву — 20 лет. Елка 14 м высотой, кроме огоньков ее украшает противотанковый еж.

Большая коляда

Если вы ищете традиционный украинский праздник, непременно посетите фестиваль "Велика коляда". В этом году он будет с полтавским колоритом. Коллективы из Львова и разных уголков страны с 25 декабря по 12 января выступят в Храме Пресвятой Евхаристии, также известный туристам как Доминиканский собор.

Программа фестиваля Велика коляда
Программа фестиваля "Велика коляда"

Парк развлечений "УРУРУ"

Праздники больше всего поражают в детстве, и если вам нужно погрузиться в атмосферу веселья, то рядом со Львовом есть самый большой парк развлечений на западе Украины "УРУРУ". В этом году кроме катания на тюбах, аттракционов (работающих только в хорошую погоду) и прогулок, парк украсили ростовыми фигурами, установили фотозоны с большими елочными шариками, оленей из гирлянд и сказочный домик. В декабре в развлекательном парке каждое воскресенье проводят праздничный мастер-класс. Участие в нем бесплатное, однако требуется предварительная регистрация и приобретение входного билета.

Адрес: Старое Село, ул. Лесная, 14.

Стоимость: с 1 декабря 2024 года по 1 марта 2025 года — стоимость входного билета 300 гривен.

График работы: ПН-ПТ с 10:00 до 18:00, СБ-ВС с 10:00 до 19:00.

Контактный телефон: +380 322 880 299

Каток и парк инсталляций в Emily resort

Если зимние праздники не представляются вам без катка, то один из самых интересных находится в "Эмили Резорт". Длиной 35 метров и шириной 18 метров, он позволит развлечься и взрослым посетителям, и самым маленьким. Для них есть специальные тренажеры для скольжения в виде животных или персонажей. Для тех, кто зимний спорт не любит или просто хочет увидеть что-то необычное, открыли парк праздничных инсталляций с фотозонами, арками из огоньков и фигурами сказочных животных. Также в комплексе можно посетить зоопарк с оленями, прокатиться на лыжах или тюбах и т.д.

Адрес: комплекс Emily Resort, Винники, Хмельницкого, 9б.

Стоимость: На 45 минут для взрослого (с прокатом коньков/без) — 250 грн/200 грн в будни, 350 грн/250 грн в выходные и праздничные дни. Для детей — 200грн/150 грн в будни, 250грн/200 в выходные и праздничные дни.

График работы: ПН-ПТ с 14:00 до 21:00, СБ-ВС с 10:00 до 22:00.

Контактный телефон: +380 322 422 221

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в столице Украины на Рождество и Новый год комендантский час сокращать не будут. Транспорт также будет ходить по-прежнему.

Теги:
#Львов #Туризм #Рождество #Новый год