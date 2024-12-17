На праздники во Львов: что посмотреть в Новый год и Рождество (фото)

Украинские традиции во Львове тесно переплелись с современностью, праздники в этом городе позволят каждому найти что-нибудь для себя

"Укрзализныця" на Новый год и Рождество добавила несколько новых поездов. Они будут везти украинцев из столицы и юга в западную часть государства. Отпраздновать Рождество или Новый год во Львове означает погрузиться в праздничную атмосферу с головой. Здесь есть все — от невероятно украшенного центра города до интересных локаций и достопримечательностей, как с духом украинских традиций, так и в современном стиле.

"Телеграф" подобрал несколько локаций в самом Львове и поблизости, где можно хорошо отдохнуть и с семьей провести время, сделать эффектные фото и наполниться духом Рождества.

Площадь Рынок

Любое путешествие по Львову начинается с площади Рынок — это центральная локация со старинной архитектурой и множеством туристических изюминок. Зима 2024 исключением не стала. Сердце города Льва уже поражает туристов количеством иллюминации и необычными украшениями ресторанов и кафе.

Если вы приедете заранее, то успеете на полную окунуться в атмосферу праздника и увидеть открытие рождественской шопки. Оно состоится у входа в ратушу 20 декабря 2024 года в 17:00. В нескольких шагах от площади Рынок на площади Ангелов 24 декабря в полдень установят дидух. Установка дидуха на площади рядом с Гарнизонным храмом традиционно начинается с шествия от Ратуши. Посетить обе локации можно будет до конца праздников.

Рождественская шопка во Львове

Елка перед Оперным

Не может обойтись цикл зимних праздников во Львове без фотографии с главной елкой города. Ее установили перед Оперным театром. От площади Ангелов до него дойти можно за несколько минут. Нынешнюю красавицу городу подарила семья из Бирок, дереву — 20 лет. Елка 14 м высотой, кроме огоньков ее украшает противотанковый еж.

Большая коляда

Если вы ищете традиционный украинский праздник, непременно посетите фестиваль "Велика коляда". В этом году он будет с полтавским колоритом. Коллективы из Львова и разных уголков страны с 25 декабря по 12 января выступят в Храме Пресвятой Евхаристии, также известный туристам как Доминиканский собор.

Программа фестиваля "Велика коляда"

Парк развлечений "УРУРУ"

Праздники больше всего поражают в детстве, и если вам нужно погрузиться в атмосферу веселья, то рядом со Львовом есть самый большой парк развлечений на западе Украины "УРУРУ". В этом году кроме катания на тюбах, аттракционов (работающих только в хорошую погоду) и прогулок, парк украсили ростовыми фигурами, установили фотозоны с большими елочными шариками, оленей из гирлянд и сказочный домик. В декабре в развлекательном парке каждое воскресенье проводят праздничный мастер-класс. Участие в нем бесплатное, однако требуется предварительная регистрация и приобретение входного билета.

Адрес: Старое Село, ул. Лесная, 14.

Стоимость: с 1 декабря 2024 года по 1 марта 2025 года — стоимость входного билета 300 гривен.

График работы: ПН-ПТ с 10:00 до 18:00, СБ-ВС с 10:00 до 19:00.

Контактный телефон: +380 322 880 299

Каток и парк инсталляций в Emily resort

Если зимние праздники не представляются вам без катка, то один из самых интересных находится в "Эмили Резорт". Длиной 35 метров и шириной 18 метров, он позволит развлечься и взрослым посетителям, и самым маленьким. Для них есть специальные тренажеры для скольжения в виде животных или персонажей. Для тех, кто зимний спорт не любит или просто хочет увидеть что-то необычное, открыли парк праздничных инсталляций с фотозонами, арками из огоньков и фигурами сказочных животных. Также в комплексе можно посетить зоопарк с оленями, прокатиться на лыжах или тюбах и т.д.

Адрес: комплекс Emily Resort, Винники, Хмельницкого, 9б.

Стоимость: На 45 минут для взрослого (с прокатом коньков/без) — 250 грн/200 грн в будни, 350 грн/250 грн в выходные и праздничные дни. Для детей — 200грн/150 грн в будни, 250грн/200 в выходные и праздничные дни.

График работы: ПН-ПТ с 14:00 до 21:00, СБ-ВС с 10:00 до 22:00.

Контактный телефон: +380 322 422 221

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в столице Украины на Рождество и Новый год комендантский час сокращать не будут. Транспорт также будет ходить по-прежнему.