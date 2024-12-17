"Укрзализныця" на Рождество и Новый год добавила несколько новых поездов: откуда и куда можно поехать

Ряд поездов был назначен преимущественно на западные направления

Государственная компания "Укрзализныця" по случаю Рождества и Нового года назначила в декабре шесть дополнительных рейсов, которые начнут действовать с 20 декабря 2024 по 12 января 2025 года. Преимущественно они назначены на западном направлении, где относительно тихо, чтобы люди могли добраться до своих родных как можно быстрее.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци". Там выразили надежду, что украинцы смогут провести праздники в кругу родных и близких благодаря новым рейсам, которые ускорят их путь домой.

"Делаем все возможное, чтобы вы могли безопасно и удобно добраться до родных, чтобы наши защитники вернулись в теплые объятия своих близких, а дети могли насладиться беззаботными каникулами", — отметили в компании.

Какие рейсы добавили в расписание:

поезд №159/160 Киев — Трускавец. Отправление из Киева и Трускавца: 23, 24, 30, 31 декабря 2024 года.

поезд №291/292 Киев — Львов. Отправление из Киева и Львова: 20, 21, 22, 27, 28, 29 декабря 2024, а также 3, 4, 5 января 2025 года.

поезд №168/167 Одесса — Львов. Отправление из Одессы и Львова: 21, 22, 23, 28, 29, 30 декабря 2024 и 4, 5, 11, 12 января 2025 года.

поезд №265/266 Киев — Одесса. Отправление из Киева и Одессы: 20, 21, 22, 27, 28, 29 декабря 2024, а также 5 и 12 января 2025 года.

поезд №249/250 Киев — Черновцы. Отправление из Киева: 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря 2024 и 1, 3, 5, 7, 9, 11 января 2025 года.

поезд №235/236 Киев — Ужгород. Отправление из Киева: 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря 2024 и 1, 3, 5, 7, 9, 11 января 2025 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Укрзализныця" изменила расписание движения поездов. Будут альтернативные маршруты, которые помогут добраться до пункта назначения.