Сталин на елке и Бармалей-либерал. В России детям устроили особый новогодний праздник (видео)

Интересно, родители этих детей в курсе, что они участвуют в таких новогодних утренниках.

Пропаганда в России выходит на новый уровень. В городе Барнаул произошло очень необычный детский новогодний утренник. Вместо привычного новогоднего дерева в России елка была украшена портретом Сталина, а дети восклицали фразы, смысл которых они, вероятно, не понимают.

Результатом действа поделились глава местного "Сталин-центра" Сергей Матасов и депутат Людмила Цивильева. Соответсвующие видео опубликованы в местных пабликах.

Мероприятие провели в местном "Сталинском центре", его название было "Сталинская Елка-2025". Дети, сами того не осознавая, стали участниками театрализованной постановки с ярко выраженным политическим подтекстом.

Мероприятие посетили 20 детей, которые украшали елку своими руками изготовленными игрушками. На празднике присутствовали традиционные персонажи — Снегурочка и Дед Мороз, но с неожиданным сценарным поворотом.

Во время действа Снегурочка предложила детям определиться по поводу персонажа по имени Бармалей-либерал. На вопрос, нужен ли нам Бармалей-либерал, дети вместе со взрослыми дружно показывали на него пальцами, выкрикивали "Нет" и призывали его уйти.

Среди декораций были портрет Сталина на елке и фигура советского диктатора в полный рост возле нее.

Россияне просто разразились комментариями. Публикуем самые яркие из них.

Ранее Телеграф также рассказывал, как Сталин создал хартию террора. Во время съезда победителей большинство делегатов поддержали сталинский курс. Киров, в свою очередь, поддержал генсека, который уже готовил уничтожение партийной и военной элиты СССР.