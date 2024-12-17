На свята до Львова: що подивитись у Новий рік та Різдво (фото)

Українські традиції у Львові тісно переплелись із сучасністю, свята у цьому місті дозволять кожному знайти щось для себе

"Укрзалізниця" на Новий рік та Різдво додала кілька нових потягів. Вони везтимуть українців зі столиці та півдня в західну частину держави. Відсвяткувати Різдво або Новий рік у Львові означає зануритися у святкову атмосферу з головою. Тут є все — від неймовірно прикрашеного центра міста до цікавих локацій та атракцій, як з духом українських традицій, так і у сучасному стилі.

"Телеграф" підібрав кілька локацій у самому Львові та поблизу, де можна гарно відпочити та з родиною провести час, зробити ефектні фото та наповнитися духом Різдва.

Площа Ринок

Будь-яка мандрівка Львовом починається із площі Ринок — це центральна локація з старовинною архітектурою та безліччю туристичних родзинок. Зима 2024 року виключенням не стала. Серце міста Лева вже вражає туристів кількістю ілюмінації та незвичайними прикрасами ресторанів та кав'ярень.

Якщо ви приїдете заздалегідь, то встигнете на повну зануритися в атмосферу свята та побачити відкриття різдвяної шопки. Воно відбудеться біля входу у ратушу 20 грудня 2024 року о 17:00. За кілька кроків від площі Ринок на площі Ангелів 24 грудня опівдні встановлять дідух. Встановлення дідуха на площі поруч з Гарнізонним храмом традиційно починається з ходи від Ратуші. Завітати до обох локацій можна буде до кінця свят.

Різдвяна шопка у Львові

Ялинка перед Оперним

Не може обійтися цикл зимових свят у Львові без фотографії з головною ялинкою міста. Її встановили перед Оперним театром. Від площі Ангелів до нього дійти можна за кілька хвилин. Цьогорічну красуню місту подарувала родина з Бірок, дереву — 20 років. Ялинка 14 м заввишки, окрім вогників її прикрашає протитанковий їжак.

Велика коляда

Якщо ви шукаєте традиційного українського свята, неодмінно завітайте на фестиваль "Велика коляда". Цьогоріч він буде з полтавським колоритом. Колективи зі Львова та різних куточків країни з 25 грудня до 12 січня виступатимуть у Храмі Пресвятої Євхаристії, також відомий туристам як Домініканський собор.

Програма фестивалю "Велика коляда"

Парк розваг "УРУРУ"

Свята найбільше вражають у дитинстві, і якщо вам потрібно зануритися в атмосферу веселощів, то поруч зі Львовом є найбільший парк розваг на заході України "УРУРУ". Цьогоріч окрім катання на тюбах, атракціонів (які працюють тільки в гарну погоду) та прогулянок, парк прикрасили ростовими фігурами, встановили фотозони з великими ялинковими кульками, оленів з гірлянд та казковий будиночок. Протягом грудня в розважальному парку кожну неділю проводять святковий майстер-клас. Участь у ньому безкоштовна, однак потрібна попередня реєстрація та придбання вхідного квитка.

Адреса: Старе Село, вул. Лісова, 14.

Вартість: з 1 грудня 2024 року до 1 березня 2025 року — вартість вхідного квитка 300 гривень.

Графік роботи: ПН-ПТ з 10:00 до 18:00, СБ-НД з 10:00 до 19:00.

Контактний телефон: +380 322 880 299.

Ковзанка та парк інсталяцій у Emily resort

Коли зимові свята не уявляються вам без ковзанки, то одна з найцікавіших знаходиться у "Емілі Резорт". Довжиною 35 метрів та шириною 18 метрів, вона дозволить розважитися і дорослим відвідувачам, і найменшим. Для них є спеціальні тренажери для ковзання у вигляді тваринок чи персонажів. Для тих, хто зимовий спорт не полюбляє або ж просто хоче побачити щось незвичайне, відкрили парк святкових інсталяцій з фотозонами, арками з вогників та фігурами казкових тварин. Загалом у комплексі можна відвідати зоопарк з оленями, покататися на лижах чи тюбах тощо.

Адреса: комплекс Emily Resort, Винники, Хмельницького, 9Б.

Вартість: На 45 хвилин для дорослого (з прокатом ковзанів/без) — 250 грн/200 грн в будні, 350 грн/250 грн у вихідні та святкові дні. Для дітей — 200 грн /150 грн в будні, 250 грн /200 у вихідні та святкові дні.

Графік роботи: ПН-ПТ з 14:00 до 21:00, СБ-НД з 10:00 до 22:00.

Контактний телефон: +380 322 422 221

Раніше "Телеграф" розповідав, що в столиці України на Різдво та Новий рік тривалість комендантської години збільшувати не будуть. Транспорт також буде ходити без змін.