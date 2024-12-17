Связь с Богом: какие украинские фамилии несут "церковный след", проверьте свою в списке

Всего таких родовых имен насчитывается 13

Среди большого разнообразия украинских фамилий есть те, которые несут в себе церковный след. Если вы найдете свое родовое имя в списке, может быть уверены, что ваши предки точно были связаны с церковью.

Всего таких фамилий насчитывается немалое количество, но самых частых — 13. Речь идет, в том числе, и о таких фамилиях как: Дяк, Дяченко, Спивак, Пономарь, Пономаренко.

В данном случае фамилия Дьяк — это производное от "дьякон" (церковный чин), а пономарь — служитель православной церкви. При этом есть еще ряд родовых имен, которые можно связать с церковью: Паламарь, Паламаренко, Паламарчук.

В 18-19 веках после окончания семинарий и Могилянской Академии люди получали отдельные фамилии. Благодаря им отличали образованных священников от общей массы людей. К ним относятся:

Вознесенский,

Никольский,

Рождественский,

Спасокукоцкий,

Спасский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии давали исключительно талантливым людям. Это относилось к художникам, поэтам и писателям, гончарам и так далее. Всего насчитывается семь таких родовых имен.