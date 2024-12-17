Корабли стояли в прямой видимости от берега. В ВМС ответили на слова Олега Кипера о "спасении" Одессы митрополитом Агафангелом

Собеседник издания отметил, что не до конца понимает, почему столько бурной реакции вызвал этот кейс

Заявление главы Одесской ОВА Олега Кипера о том, что митрополит Одесский и Измаильский УПЦ МП Агафангел причастен к спасению Одессы от высадки вражеского десанта, является не совсем корректным. На самом деле, в защите города от вторжения сыграл ряд факторов.

Об этом в комментарии изданию рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его мнению, фразу из интервью главы Одесской обладминистрации просто перекрутили.

— Я смотрел это интервью и я понимаю, что вышел казус. В общем контексте я вижу это как один из примеров общего взаимодействия внутри нашего общества в Одессе как такового. Потому что в тот момент (полномасштабного вторжения рф в Украину — Ред.) здесь произошло много таких социальных изменений. И это один из таких примеров.

Справка. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер рассказал, что в начале полномасштабного вторжения 84-летний в тот момент митрополит Агафангел ездил по берегу Черного моря с иконой, чтобы не допустить высадки российского десанта.

Плетенчук отмечает, что ВМС постоянно взаимодействуют с областной военной администрацией.

— Но в любом случае, конечно, важно правильно формулировать мессенджи, я это понимаю отлично. Однако хочу отметить, что мы сотрудничаем с администрацией и у нас есть много общих проектов и общая цель по обороне нашего побережья и нашей области, — говорит собеседник. — Одесса — это многоконфессиональный город. У нас есть мечеть, у нас есть представители католичества и я вам скажу, в начале полномасштабного вторжения нам помогали довольно много представителей самых разных религиозных организаций и конфессий.

Однако подтвердить или опровергнуть, что представители других религиозных общин тоже проводили какие-то меры духовного влияния на недопущение высадки, Дмитрий Плетенчук не может.

— Нет, не готов подтвердить. Тогда я бегал по городу с гранатометами, искал позиции для своего расчета. Тогда я выполнял даже другие функции, как обычный гранатометчик.

Собеседник подчеркнул, что не до конца понимает, почему этот кейс вызвал настолько бурную реакцию.

— В начале полномасштабного вторжения я видел помощь от многих организаций (многие и сейчас нас поддерживают). И, как ни странно, среди них были представители Московского патриархата в Одессе. Это для меня лично это выглядело тогда не то чтобы странным, но непривычным.

Спикер ВМС ответил на вопрос, что же на самом деле уберегло Одессу от высадки десанта. По его словам, в конце февраля и до середины весны 2022 года у берегов Одессы стояла штормовая погода. И высадка десанта в таких условиях является маловероятной.

— Надо понимать, что техника, которая должна выходить на воду, имеет соответствующий класс и не может передвигаться в сторону берега, она просто затонет. Это, во-первых. На побережье был принят ряд мер, противодействующих высадке десанту на угрожемых участках. Я не могу раскрывать их подробности, но это и инженерные сооружения, и инженерные заграждения разных типов.

Во-вторых, отмечает Плетенчук, высадка морского десанта не является самостоятельным видом операций. И высаживать его, не добившись успеха на суше, не имеет никакого смысла.

— Это абсолютно суицидальная миссия. Поэтому они (россияне. — Ред.) должны были идти навстречу группировке войск, которая двигались по суше в обход Николаева с севера. Их остановили в городе Вознесенск Николаевской области, где колонна авангарда была разбита. И после этого смысл высадки десанта отпал, как таковой. Потому что добиться успеха в таких условиях они не могли. Кроме того, работали береговые артиллерийские батарении, ведущие огонь по этим кораблям, — говорит спикер ВМС.

Он добавил, что активная оборона отбила у врага желание высаживаться на побережье.

— А уже после этого, на втором этапе, произошла потеря десантных возможностей. Когда начали уничтожать большие десантные корабли, потенциал дальнейших операции резко упал.

В то же время Дмитрий Плетенчук рассказал, российские корабли подходили к Одессе на довольно близкое расстояние и были видны с верхних этажей жилых домов.

— Не хочу дезинформировать насчет расстояния. Но это была уже прямая видимость, — добавил он.

Напомним, согласно распоряжению Кипера, с 29 июля бульвар сатирика Жванецкого в Одессе был переименован в бульвар Военно-Морских Сил.