Был в "Партии регионов". Что известно митрополите УПЦ МП , который якобы спас Одессу от десанта россиян

Он даже был народным депутатом Украины

Рассказ главы Одесской ОВА Олега Кипера о том, что митрополит Одесский и Измаильский Агафангел (Алексей Саввин) якобы спас Одессу от высадки российского десанта в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину вызвал немалый резонанс. "Телеграф" решил рассказать, что известно об этом архиерее УПЦ МП.

Алексей Саввин Родился 2 сентября 1938 года в селе Бурдино Тербунского района Липецкой области (ныне Россия) в многодетной крестьянской семье. В 1956 окончил среднюю школу в родном селе.

В 1958-1960 учился в Киевской духовной семинарии, в 1960-1962 — в Одесской духовной семинарии. В 1962 году поступил в Московскую духовную академию, которую окончил в 1966 году со степенью кандидата богословия.

2 апреля 1965 г. принял монашество с именем Агафангел и был причислен к числу братии Троице-Сергиевой лавры. С 1966 года работал старшим помощником инспектора и преподавал в Одесской духовной семинарии. С 1967 по 1975 год был ее ректором.

Агафангел в 70-х

С 1975 г. был епископом Винницким и Брацлавским, руководителем Винницкой и Хмельницкой епархий. 7 сентября 1981 г. возведен в сан архиепископа, а 10 марта 1989 г. — в сан митрополита.

В 1990 году стал народным депутатом Украины 1-го созыва. В парламенте был членом Комиссии по возрождению и социальному развитию села.

Решением Священного Синода УПЦ МП от 7 августа 1991 назначен митрополитом Ивано-Франковским и Коломыйским, руководителем Ивано-Франковской епархии УПЦ МП. Митрополит Агафангел отказался ехать в Ивано-Франковск, поэтому подал прошение почислить его на покой, которое было удовлетворено Синодом 7 сентября 1991 года.

После Архиерейского собора РПЦ, отказавшегося предоставлять УПЦ МП автокефалию, пока ее возглавляет митрополит Филарет (Денисенко), 30 апреля 1992 года в Житомире митрополит Агафангел возглавил собрание представителей духовенства, которое выразило недоверие митрополиту Киевскому Филарету, назвало его клятвопреступником и объявило о необходимости созыва Архиерейского собора УПЦ МП, принявшего отставку Филарета и избравшего нового предстоятеля.

После окончательного раскола УПЦ МП и избрания Владимира (Сабодана) митрополитом Киевским, 20 июня 1992 года Агафангел назначен митрополитом Одесским и Измаильским, руководителем Одесской епархии УПЦ МП, часть верующих которой была недовольна проукраинской политикой предыдущего архиепископа Лазаря. Тогда же Саввин был назначен постоянным членом Синода. В 1993-1998 митрополит был ректором Одесской духовной семинарии.

Политическая деятельность и взгляды

Агафангел благословил деятельность радикальной пророссийской общественной организации "Единое Отечество". В 2004 году во время Оранжевой революции поддерживал Виктора Януковича. В 2006 и 2010 годах митрополит Агафангел возглавлял список "Партии регионов" на выборах в Одесский областной совет, дважды становившись ее депутатом.

27 июля 2009 года был назначен членом Межсоборного присутствия Русской православной церкви.

Агафангел и Янукович

Агафангела обвиняли в пророссийских и даже украинофобских взглядах. Он является сторонником концепции "Москва — Третий Рим" и предложенного патриархом московским Кириллом концепта "Русский мир".

Агафангел и Путин

Он также является категорическим противником интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО. Также митрополит является противником глобализации и экуменизма, считая, что им нужно противостоять при помощи чистотой веры и сохранением традиций: юлианского календаря, постов и церковнославянского языка. Агафангел также является категорическим противником провозглашения канонической автокефалии Украинской православной церкви.

Ему также принадлежат слова о том, что "Львов — это наша Чечня". В 2021 году в интервью пророссийскому СМИ "Вести" заявил, что Бог "не простит" и "накажет" защитников Одессы, защитивших ее в 2014 году.

После полномасштабного вторжения

С началом полномасштабной войны в Украине Одесская епархия предпочитала не упоминать свою принадлежность к Московскому патриархату и даже делала публичные заявления, осуждая российскую агрессию. После обстрела россиянами Спасо-Преображенского собора в Одессе в июле 2023 года Агафангел прямо обвинил Россию в терроре украинских городов и геноциде украинского народа.

"Телеграф" писал ранее, что бывший наместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел Лебедь в свое время отпустил грехи маньяку Анатолию Оноприенко. После этого последний совершил еще несколько убийств.