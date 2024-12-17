Кораблі стояли у прямій видимості від берега. У ВМС відповіли на слова Олега Кіпера про "порятунку" Одеси митрополитом Агафангелом

Співрозмовник видання зазначив, що не до кінця розуміє, чому стільки бурхливої реакції спричинив цей кейс.

Заява голови Одеської ОВА Олега Кіпера про те, що митрополит Одеський та Ізмаїльський УПЦ МП Агафангел причетний до порятунку Одеси від висадки ворожого десанту, є не зовсім коректною. Насправді у захисті міста від вторгнення відіграла низка факторів.

Про це у коментарі виданню розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. На його думку, фразу з інтерв’ю голови Одеської обладміністрації просто перекрутили.

— Я дивився це інтерв’ю і розумію, що вийшов казус. У загальному контексті я бачу це як один із прикладів спільної взаємодії всередині нашого суспільства в Одесі як такого. Тому що в той момент (повномасштабного вторгнення Росії в Україну — Ред .) тут сталося багато таких соціальних змін. І це один із таких прикладів.

Довідка. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер розповів, що на початку повномасштабного вторгнення 84-річний на той момент митрополит Агафангел їздив берегом Чорного моря з іконою, щоб не допустити висадки російського десанту.

Плетенчук зазначає, що ВМС постійно взаємодіють із обласною військовою адміністрацією.

— Але в будь-якому разі, звичайно, важливо правильно формулювати месенджі, я це розумію чудово. Однак хочу зазначити, що ми співпрацюємо з адміністрацією і маємо багато спільних проєктів і спільну мету з оборони нашого узбережжя та нашої області, — каже співрозмовник. — Одеса — це багатоконфесійне місто. У нас є мечеть, у нас є представники католицтва і я вам скажу, на початку повномасштабного вторгнення нам допомагали чимало представників різних релігійних організацій і конфесій.

Проте підтвердити чи спростувати, що представники інших релігійних громад також проводили якісь заходи духовного впливу на недопущення висадки, Дмитро Плетенчук не може.

— Ні, не готовий підтвердити. Тоді я бігав містом із гранатометами, шукав позиції для свого розрахунку. Тоді я виконував навіть інші функції як звичайний гранатометник.

Співрозмовник наголосив, що не до кінця розуміє, чому цей кейс викликав настільки бурхливу реакцію.

— На початку повномасштабного вторгнення я бачив допомогу від багатьох організацій (багато хто і зараз нас підтримує). І як не дивно, серед них були представники Московського патріархату в Одесі. Це для мене особисто це виглядало тоді не те щоб дивним, але незвичним.

Спікер ВМС відповів на запитання, що насправді вберегло Одесу від висадки десанту. За його словами, наприкінці лютого до середини весни 2022 року біля берегів Одеси стояла штормова погода. І висаджування десанту в таких умовах є малоймовірним.

— Треба розуміти, що техніка, яка має виходити на воду, має відповідний клас і не може пересуватись у бік берега, вона просто затоне. Це по-перше. На узбережжі було вжито низку заходів, що протидіють висадці десанту на погрожуваних ділянках. Я не можу розкривати їхні подробиці, але це й інженерні споруди, й інженерні огорожі різних типів.

По-друге, зазначає Плетенчук, висадка морського десанту не є самостійним видом операцій. І висаджувати його, не досягнувши успіху на суші, не має жодного сенсу.

- Це абсолютно суїцидальна місія. Тому вони (росіяни. — Ред .) мали йти назустріч угрупованню військ, що рухалися суходолом в обхід Миколаєва з півночі. Їх зупинили у місті Вознесенськ Миколаївської області, де колону авангарду було розбито. І після цього сенс висадки десанту відпав як такий. Тому що досягти успіху в таких умовах вони не могли. Крім того, працювали берегові артилерійські батареї, що ведуть вогонь цими кораблями, — каже спікер ВМС.

Він додав, що активна оборона відбила у ворога бажання висаджуватись на узбережжя.

— А вже після цього, на другому етапі сталася втрата десантних можливостей. Коли почали знищувати великі десантні кораблі, потенціал подальших операцій різко впав.

Водночас Дмитро Плетенчук розповів, що російські кораблі підходили до Одеси на досить близьку відстань і були видні з верхніх поверхів житлових будинків.

— Не хочу дезінформувати про відстань. Але це вже була пряма видимість, — додав він.

Нагадаємо, згідно з розпорядженням Кіпера, з 29 липня бульвар сатирика Жванецького в Одесі було перейменовано на бульвар Військово-Морських Сил.