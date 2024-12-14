С какими болезнями желудка не мобилизуют
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С некоторыми заболеваниями дают временную отсрочку
В Украине идет общая мобилизация, однако не все военнообязанные мужчины могут быть призваны. В частности это касается граждан с серьезными заболеваниями.
Не мобилизуют мужчин с болезнями органов пищеварения. Это предусмотрено приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024г.
Признать непригодным к службе могут со следующими диагнозами:
- челюстно-лицевые аномалии, кроме врожденных; аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;
- болезни пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки и аппендикса (эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие);
- неинфекционный энтерит и колит (болезнь Крона, язвенный колит);
- другие болезни кишечника и брюшины (непроходимость, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запоров, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и другие);
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- болезни печени (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность, хронические гепатиты, фиброз и цирроз);
- болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и др.)
Кроме этого, статус "временно непригоден" на время лечения и реабилитации могут дать мужчинам с любым видом грыжи (паховая, бедренная, пупочная, брюшная стенка, диафрагмальная и другие грыжи брюшной полости).
Напоминаем, что основанием для признания гражданина непригодным к военной службе являются серьезные болезни сердца:
- сердечная недостаточность II-Б – III стадии;
- гипертоническая болезнь III стадии с необратимыми структурными поражениями органов-мишеней;
- цереброваскулярные заболевания со значительными нарушениями функций (инфаркт, инсульт, стеноз, эмболия, тромбоз, аневризмы артерий, церебральный атеросклероз, гипертензивная энцефалопатия, хирургические вмешательства) и другие.
Ранее "Телеграф" писал, с какими болезнями могут признать временно непригодным. Временную отсрочку могут дать после острых перенесенных заболеваний.