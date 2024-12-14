С какими болезнями желудка не мобилизуют

С некоторыми заболеваниями дают временную отсрочку

В Украине идет общая мобилизация, однако не все военнообязанные мужчины могут быть призваны. В частности это касается граждан с серьезными заболеваниями.

Не мобилизуют мужчин с болезнями органов пищеварения. Это предусмотрено приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024г.

Признать непригодным к службе могут со следующими диагнозами:

челюстно-лицевые аномалии, кроме врожденных; аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;

болезни пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки и аппендикса (эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие);

неинфекционный энтерит и колит (болезнь Крона, язвенный колит);

другие болезни кишечника и брюшины (непроходимость, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запоров, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и другие);

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

болезни печени (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность, хронические гепатиты, фиброз и цирроз);

болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и др.)

Кроме этого, статус "временно непригоден" на время лечения и реабилитации могут дать мужчинам с любым видом грыжи (паховая, бедренная, пупочная, брюшная стенка, диафрагмальная и другие грыжи брюшной полости).

Напоминаем, что основанием для признания гражданина непригодным к военной службе являются серьезные болезни сердца:

сердечная недостаточность II-Б – III стадии;

гипертоническая болезнь III стадии с необратимыми структурными поражениями органов-мишеней;

цереброваскулярные заболевания со значительными нарушениями функций (инфаркт, инсульт, стеноз, эмболия, тромбоз, аневризмы артерий, церебральный атеросклероз, гипертензивная энцефалопатия, хирургические вмешательства) и другие.

Ранее "Телеграф" писал, с какими болезнями могут признать временно непригодным. Временную отсрочку могут дать после острых перенесенных заболеваний.