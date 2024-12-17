"Я его не пущу": Зеленский резко высказался в сторону Орбана (видео)

Речь президента получилась достаточно жесткой

Во вторник, 17 декабря, Владимир Зеленский раскритиковал венгерского премьер-министра Виктора Орбана за попытки "посредничества" между Украиной и Россией. Президент подчеркнул, что у него нет никаких рычагов влияния на государство-агрессора.

Об этом Зеленский заявил во время своего выступления на заседании Всеукраинского конгресса местных и региональных властей. При этом он отметил, что Украина – сильная страна, которая доказала это на поле боя.

"У кого-то другого в Европе есть такой опыт сейчас? Ни у кого. У Орбана есть такая армия? Нет. Как он будет давить на Путина? Анекдотом, улыбкой? Пусть себе оставит", – заявил Зеленский.

При этом Зеленский подчеркнул, что он имеет ввиду не весь венгерский народ, который помогает Украине и поддерживает нашу страну, а говорит именно о премьер-министре Викторе Орбане.

"Премьер Орбан, который хочет, знаете, "как-то там, где-то там…" — не получится. Я его не пущу, и таких, как он", — резюмировал Зеленский.

Кроме этого президент Украины еще раз подчеркнул, что нашей стране нужны прямые отношения с США — без посредников. И по словам Зеленского, у него налажен контакт с Дональдом Трампом.

Мирные инициативы Орбана и отношение к Украине – что известно

2 июля Орбан прибыл с визитом в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. После этого он отправился в Москву для встречи с диктатором и затем отправился в Китай, где встретился с главой КНР Си Цзиньпином.

Европейский союз (ЕС), в свою очередь, подверг критике действия Орбана, поскольку он не согласовал свое турне с другими странами -членами блока, а также не имеет полномочий вести переговоры от имени всего блока.

Премьер Венгрии имеет противоречивое отношение к Украине. Кризис в двусторонних отношениях стран начался из-за вопросов прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье.

Орбан распространял недостоверную информацию о притеснениях и культурном геноциде венгерского нацменьшинства, заявлял о необходимости автономии для закарпатских венгров. Неоднократно осуждал украинский языковой закон, украинизацию и декоммунизацию. В частности, из-за проблемного вопроса нацменьшинств Венгрия начала ставить препятствия интеграции Украины в Евросоюз и НАТО.

Орбан был единственным главой правительства среди стран ЕС, которое продолжило поддерживать тесные связи с Кремлем после полномасштабного вторжения в Украину. Премьер Венгрии высказывал мнение, что превосходство России в ресурсах и людях делает его "непобедимым".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия предложила Украине установить на Рождество режим прекращения огня и масштабный обмен военнопленным. Однако президент Владимир Зеленский якобы отверг эту идею.