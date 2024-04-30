В Киеве разбирают монумент под бывшей "Аркой Дружбы народов": фото

Работы могут занять несколько дней

В понедельник, 30 апреля, начался демонтаж монумента в честь Переяславской рады под "Аркой Дружбы народов" переименованной на "Свободу украинского народа". Работы выполняют городские коммунальные службы.

Об этом сообщает КГГА. В администрации подчеркивают, что демонтаж может занять несколько дней.

Композиция достаточно массивна. Она состоит из около 20 элементов, которые весят 6-7 тысяч килограммов.

"Предварительно специалисты провели изучение конструкции, чтобы сохранить ее целостность при демонтаже и не повредить", — говорится в сообщении.

Монумент достаточно массивный

В КГГА отмечают, что затем конструкция будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О. К. Антонова.

Композицию планируют перевезти в музей

Памятник в честь Переяславской рады – монументальная стела, вытянутая в горизонтальном направлении, изображает многофигурную композицию. В центре которой расположен гетман Войска Запорожского Богдан Хмельницкий и московский посол боярин Василий Бутурлин.

Вес композиции составляет более 6 тысяч килограммов

Она изображает Переяславскую раду 1654, когда было подписано соглашение между Московским и Украинским казацким государством. Открыли монумент в 1982 году по случаю 60-летия образования СССР.

Стелла символизирует Переяславскую раду

Ранее "Телеграф" писал, что бывшая "Арка дружбы народов" в Киеве потеряла статус памятника истории по решению Министерства культуры. Теперь она подлежит демонтажу.