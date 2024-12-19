Ужасные условия и ноль цифровизации: журналистка раскритиковала процесс оформления документов на погибших военных

Регистратура морга начинает работать с девяти часов утра, но очередь на улице собирается значительно раньше

Родственники погибших военных Вооруженных сил Украины вынуждены оформлять документы для выдачи тела и последующего захоронения в ужасающих условиях. Цифровизацией там и не пахнет, есть только бесконечные очереди, маленькие грязные помещения и агрессивные сотрудники моргов.

Об этом написала журналистка издания NV Александра Горчинская. Она побывала в регистратуре морга на Оранжерейной улице в Киеве, где ведется выдача тел погибших военных ВСУ родным и оформление документов. Она увидела, как выглядит этот процесс изнутри, впечатления – самые гнусные.

"Итак, помещением эту регистратуру назвать трудно: небольшой коридорчик с отпадающей плиткой, мухой, зависшей в паутине под потолком, информационным стендом с отколотым в некоторых местах стеклом, и одним окошечком, в котором сидит женщина с "синдромом вахтера", — отметила Горчинская, начиная рассказ.

По ее словам, регистратура морга начинает работать с девяти часов утра, но очередь на улице собирается значительно раньше. Каким-то сочувствием к родственникам и сервисом здесь и не пахнет, но много хамства.

"В ней все: родственники гражданских, военных, те, кто пришли пока только оформить документы (как мы), также те, кто уже на выдачу тела — таких можно узнать по черным пакетам с одеждой для покойника в руках. Их пропускают вне очереди, ведь уже назначено прощание на конкретное время. Однако даже при таких обстоятельствах женщина в регистратуре позволяет себе эмоционально выражаться в адрес клиентов и просто посреди. Приема закрывать окно табличкой "Прием тел", и исчезает на час. Без объяснений. Оказывается, когда привозя новых покойников, она прерывает прием людей в регистратуре и переключается на "новоприбывших". Видимо, ее вклад в эту работу действительно неоценим, иначе мне не понятно, почему во время такого наплыва людей, как сейчас, во время войны, нельзя посадить две или три таких женщины и разграничить их обязанности", – написала она, описывая процесс.

Горчинская выразила свое недовольство тем фактом, что на одиннадцатый год войны, в том числе на третий год полномасштабной войны, государство не способно разграничить прием родственников погибших военных и гражданских. В регистратуре нет ни стульев, ни диванов, люди вынуждены постоянно стоять. Нет нормального туалета. Из окна открывается "прекрасный вид" на мусорные баки и биотуалет на улице.

"С этого окошечка в регистратуре все только начинается. Всего за сегодняшний день мы побывали: два часа в очереди в морге; около часа в прокуратуре; еще около часа в ЗАГСе для получения свидетельства о смерти; снова два часа в морге в очереди (да, со всем пакетом документов нужно было посетить эту неприятную женщину еще раз, чтобы она исчезла на час, а затем накричала, демонстрируя, что она главная). На машине и без перерыва на обед эти передвижения заняли половину дня. Сколько занимает этот процесс у людей, которые должны ездить туда-сюда общественным транспортом, не зная города (пока мы стояли в очереди, встретили несколько групп родственников не из Киева), сложно представить", – добавила журналистка.

Она отметила, что не понимает, почему в Украине есть "государство в смартфоне", которое до сих пор не способно цифровизировать и упростить все эти услуги, особенно учитывая обстоятельства войны. А о "сервисе" в этих государственных учреждениях можно говорить только нецензурно.

"Не знаю, возможно, Национальный кэшбек и возможность делать предложение руки и сердца в Действии нам нужны больше, чем достойное отношение к семьям погибших воинов, да и вообще к родственникам умерших в принципе. Потому что смерть — это о травме, горе и стрессе. И я не знаю, как в таких обстоятельствах должны функционировать родственники в состоянии шока, пожилые родители бойцов, беременные жены и т.д. Где они должны присесть, пока женщина в окошечке приведет в порядок свой график работы, куда должны сходить в туалет после нескольких часов ожидания, где должны купить воды, ведь рядом ни одного магазина, или сделать копии документов, которые выдаст женщина в окошке, ведь, конечно, при самой регистратуре никто не додумается поставить ксерокс или киоск с такими услугами где-то за углом, зная, что на это точно будет спрос каждый день", – возмутилась Горчинская.

Тем временем на Волыни разразился скандал из-за отказа воину ВСУ в похоронах. Священники УПЦ МП не позволили занести в церковь тело воина Василия Солодухи, погибшего за всех нас на фронте. Чин похорон совершали под воротами. Инцидент произошел в селе Смоляре Ковельщины в Волынской области 16 декабря.

Также ранее "Телеграф" также писал о том, что вокруг захоронений Героев на Лесном кладбище Киева снова бушуют скандалы. Новая попытка сгладить конфликтную ситуацию по "унификации" могил завершилась ссорами.