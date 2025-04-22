"Много студентов возвращаются из-за границы": министр озвучил неожиданную причину

Политик рассказал, что будет со вступлением в 2025 году

Украинское высшее образование остается конкурентным даже несмотря на войну и массовую миграцию молодежи. Об этом на брифинге заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий, передают журналисты "Телеграфа".

"Очевидно, что у нас есть потребность в возвращении молодых людей из-за границы. Но это одновременно уравновешивается тем, что Украина не должна быть тюрьмой для молодых", — подчеркнул Винницкий.

По словам замминистра, несмотря на распространенное убеждение, что молодежь массово уезжает за границу и не возвращается, статистика говорит совсем другое. На сегодня 292 тысяч абитуриентов уже зарегистрировались для сдачи национального мультипредметного теста (НМТ) в Украине, еще более 20 тысяч – за рубежом. Следовательно, поступление в украинские университеты остается актуальным даже для тех, кто временно уехал из страны.

"Нет смысла составлять НМТ за границей, если ты не планируешь поступать в украинский вуз. Это прямое свидетельство того, что украинское образование остается востребованным", – объяснил Винницкий.

На сегодня создано 55 центров тестирования в 34 странах мира, что позволяет украинским поступающим проходить необходимые процедуры даже в случае временного пребывания за рубежом.

Он напомнил, что те, кто не успел зарегистрироваться на НМТ во время основного этапа, могут сделать это в течение текущей недели. Всего с учетом дополнительной регистрации прогнозируется более 312 тысяч абитуриентов в 2025 году.

Во время брифинга Михаил Винницкий напомнил, что молодежь 18-22 года независимо от пола имеет возможность выезжать на обучение за границу, в частности в рамках краткосрочных программ. Такой опыт, по словам чиновника, расширяет мировоззрение и в итоге способствует повышению лояльности к украинскому образованию.

"Мы сделали большие шаги, чтобы обеспечить экономическую мобильность бакалавров. И сейчас большая часть выезжавших за границу уже возвращаются", — сказал Винницкий.

В частности, по официальным данным, 83% студентов, участвовавших в программах академической мобильности, уже вернулись в Украину. Большинство из них – это юноши, временно уезжавшие по экономическим причинам.

По словам замминистра, молодые украинцы, имеющие опыт обучения за границей, часто выбирают возвращение именно из-за неожиданного разочарования в западном образовании.

"Качество образования за границей часто оставляет желать лучшего. Хотя это не слишком популярное мнение, наши лучшие вузы — не просто на уровне, они реально конкурентны. И это подтверждается тем, что молодежь возвращается", — сказал он.

Особенно это актуально для тех, кто вынужденно уехал в 15–16 лет, а теперь поступает в вузы. Часть из них продолжает обучение дистанционно — в большинстве своем это касается студентов из прифронтовых регионов: Харькова, Сум, Запорожья, Днепра, Одессы.

В конце Винницкий подытожил, что не разделяет панических настроений по поводу потери молодого поколения.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в социальных сетях активно распространялась информация о сокращении летних каникул для украинских школьников с трех до двух месяцев. Это вызвало беспокойство среди родителей, которые считают, что дети вынуждены будут учиться до конца июня и будут иметь меньше времени на отдых.