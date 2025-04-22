Россия уже начала наступление: на каком направлении активно штурмует (карта)

Планы врага были известны заранее

Россияне уже начали свое наступление и пытаются путем штурмов определить, какие направления следует избрать приоритетными. В частности, на Харьковщине российские войска также наступают.

Но ВСУ останавливают все попытки прорыва врага. Об этом сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в комментарии журналистке Новости.LIVE.

По его словам, Россия также активизировала усилия по новым направлениям, пытаясь найти уязвимые участки для прорыва. Однако украинской армии удается сдерживать врага, ведь его планы, как заметил Синегубов, были известны заранее.

"Наступление уже идет. Все попытки были предусмотрены и прекращены. Враг фактически был уничтожен и продолжает уничтожаться на всех абсолютно подходах к территориям Харьковской области", — сказал глава ОВА.

Линия фронта в Харьковской области на карте Deep State

Заметим, что военный обозреватель Александр Коваленко уже прогнозировал, что россияне могут начать свое наступление из Харьковской области, но не столько с целью продвинуться вглубь области, сколько сделать отвлекающий манёвр для штурмов в Донецкой области. Эксперт считает, что май может стать самым тяжелым месяцем 2025 года по поводу событий на фронте и активности оккупантов.

Ранее "Телеграф" писал, что в военный летчик, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил тактику россиян с "прощупыванием" фронта. По его словам, русская армия может начать наступать в Запорожской и Херсонской областях.