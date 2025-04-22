Закомплексованный коротышка: пресс-служба Путина выложила видео с выгодного ракурса, чтобы скрыть плюгавость хозяина

На этот комплекс Путина часто обращают внимание

Во вторник, 22 апреля, в Кремле началась встреча российского президента Владимира Путина с султаном Омана Хейтемом бен Тарик Аль Саидом. Главы государств планируют обсудить основные направления развития сотрудничества между их странами. Кроме того, Путан и султан Омана собираются обсудить актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Впрочем, совсем не темы их разговоров привлекли внимание общества. Зато куда более интересной признали видео встречи, опубликованной в пресс-службе Путина.

На кадрах заметно, что российского диктатора снимают издалека, хотя обычно журналисты охотно документируют государственные встречи такого уровня вблизи. Кроме того, Путин стоит дальше его гостя, очевидно, чтобы показаться выше в кадре. Это не первая попытка президента РФ скрыть свой настоящий рост – такие приемы он использует часто, к тому же нередко носит специальную обувь с гигантскими каблуками.

По "официальной информации" кремлевских пропагандистов, рост Путина составляет 170 сантиметров, однако эту информацию часто подвергают сомнениям. В частности, указывают, что его реальный рост может составить всего 152 сантиметра.

О росте его гостя – Хейсама Бен Тарек Аль Саида – известно немногое. Впрочем, на фото с премьером Великобритании Киром Стармером, рост которого составляет 174 сантиметра, он выглядит заметно выше.

А это лишь дополнительно подтверждает предположение о том, что Путин действительно стремится казаться выше, а значит и более значительным, чем есть на самом деле.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что рост президента Российской Федерации уже давно стал объектом интернет-мемов и шуток. В сети насмехаются, что он меняется чаще, чем политическая ситуация в самой России — ведь на разных фото Путин выглядит то выше, то ниже.