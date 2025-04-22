Умер экс-нардеп от "Партии регионов": что о нем известно и чем он занимался перед смертью

В больнице он ждал пересадки сердца

22 апреля после продолжительной болезни скончался бывший народный депутат Украины VII созыва Николай Жук. Он был известным политическим и общественным деятелем, работал в парламенте, Николаевском областном совете и возглавлял баскетбольный клуб "Николаев".

Об этом сообщила Верховная Рада. Ему навсегда останется 48 лет.

"Выражаем соболезнования родным и близким покойного. Светлая память", — говорится в сообщении.

Как отметил политтехнолог Федор Левченко, Жук проходил лечение в одном из медучреждений Киева. Там он ожидал пересадки сердца, но один донорский орган ему не достался, а попытка установить искусственное сердце оказалась неудачной.

Что известно о Николае Жук

Фото: НикВести

Он родился 26 ноября 1979 года в селе Лепетиха Николаевской области. За свою жизнь был известным общественным и политическим деятелем. В течение 2006-2010 годов мужчина занимал мандат депутата Николаевского областного совета, а также исполнял обязанности заместителя председателя областной организации "Партии регионов".

В 2010 году его снова избрали в областной совет от округа №7 (Березнеговатский район). В том же году он возглавил фракцию "Партии регионов" в Николаевском областном совете и был назначен начальником областного управления по делам молодежи и спорта.

В 2012 году Жук победил на парламентских выборах в мажоритарном округе №129 Николаевской области, представляя аналогичную фракцию. За него проголосовали 48,04% избирателей.

В Верховной Раде Украины он возглавлял подкомитет по молодежной политике, семье и детству в составе Комитета по вопросам семьи, молодежи, спорта и туризма.

Помимо политической деятельности Николай Жук был тесно связан со спортом. В июле 2011 года он стал президентом баскетбольного клуба "Николаев" и оставался на этом посту до апреля 2015 года.

Напомним, что 21 апреля не стало еще одного нардепа — Владимира Мороза. Он получил широкую известность благодаря своей активной работе в энергетическом секторе, а также политической деятельности — от участия в пророссийской партии ОПЗЖ до вхождения в депутатскую группу "Восстановление Украины".

Ранее "Телеграф" сообщал, что умер Александр Муратов — режиссер, поэт и член правления Национального союза кинематографистов Украины. Ему было 89 лет.