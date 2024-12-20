У "Слуги народа" нашли имущество и работающую жену в Москве — он уже попытался объяснить

Семья нардепа покинула Украину за месяц до полномасштабного вторжения РФ

Народный депутат от "Слуги народа" Роман Каптелов не указал в декларации имущество своей семьи, проживающей в Москве. Парламентарий не задекларировал недвижимость супруги и детей в российской столице, которую они получили еще в 2015 году.

Его жена-гражданка РФ в конце 2023 года устроилась на работу в московское государственное учреждение и получает зарплату, которую депутат тоже не задекларировал. Об этом говорится в расследовании "Схема".

Как выяснили журналисты, семья народного избранника покинула Украину за месяц до полномасштабного вторжения РФ. 22 января 2022 года они сначала улетели в Стамбул, а затем отправились в Москву.

Также изданию стало известно, что супруга Евгения Каптелова с декабря 2023 года работает в "Объединении культурных центров юго-западного административного округа" Москвы, где за девять месяцев 2024 года заработала более 700 тысяч рублей (около 300 тысяч гривен).

Журналисты выяснили, что учреждение, где работает жена депутата, сотрудничает с организацией "Воин" — российским центром военной подготовки молодежи, созданным по поручению Владимира Путина. Цель центра – воспитание "нового поколения патриотов и защитников России".

"Схемы" установили, что треть московской квартиры записана на жену и детей нардепа. По подсчетам издания стоимость их доли составляет около 6 миллионов гривен.

Юрист ОО "Центр противодействия коррупции" Алексей Бойко отметил в комментарии журналистам, что парламентарий обязан декларировать имущество несовершеннолетних детей и доходы жены.

Кроме того, в расследовании говорится, что в течение июля-сентября 2022 и в январе 2023 депутат выезжал за границу. Эти поездки совпали с поездками его супруги из России в Турцию. В эти дни, по данным электронной системы Верховной Рады, Каптелов отсутствовал на пленарных заседаниях или не голосовал за законопроекты.

В комментарии "Схемам" Каптелов заявил, что не скрывал гражданство жены и задекларировал все, что требует закон. О российском имуществе семьи ему вроде бы неизвестно. На вопрос о возможных рисках для государственной безопасности из-за проживания семьи в стране-агрессоре депутат ответил, что это его частное дело, которое не влияет на исполнение обязанностей народного депутата.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что "Слуга народа" Тищенко мог незаконно обогатиться на 30 млн гривен. Нардеп также внес неверную информацию в декларации.